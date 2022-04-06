馬斯克搖身變媒體大亨 對推特是好是壞？

特斯拉執行長馬斯克。 美聯社

美國電動車大廠特斯拉 執行長馬斯克 已持有推特 9.2%股權，成為這家社群媒體公司最大股東，並已在董事會占有一席，加上他在這個平台上的聲量向來很大，擁有逾8,000萬名追隨者，如今他搖身變成「媒體大亨」，對推特是加分，還是扣分？

英國金融時報（FT）報導，科技巨擘跨足新聞事業不乏前例可循，例如亞馬遜創辦人貝佐斯就是華盛頓郵報老闆，但馬斯克的例子與眾不同。

推特不同於傳統平面媒體，更是一個科技平台，也是全球閱聽人無數的新聞來源，在這個平台上擔任要角，將賦予馬斯克更大的影響力。之前，馬斯克就運用自己在推特上有如搖滾明星的地位，為自己的公司和科技理念宣傳，甚至促進自己的政治觀點。

Jefferies分析師Brent Thill認為，馬斯克的科技長才，和他對推特這項產品的強烈「感覺」，可望為多年來產品進步腳步遲緩的推特帶來「破壞式創新」。這種衝擊或許已經開始浮現：推特內部多年來搞不定是否加上「編輯」（edit）按鈕，如今在馬斯克敲鑼打鼓下，不久將開始測試這項新功能。

不過，這位特斯拉和SpaceX執行長在推特上的發言經常惹議，曾讓他引起美國證管會（SEC）關注，最後被迫卸下特斯拉董事長職務。喬治城大學全球網路監管教授Anupam Chander指出，傳統新聞媒體訂有明確規範，保持編輯獨立性；但無從得知「馬斯克，或其他任何富豪，是否會不當試圖宰制這個當今最大的發言平台」。

馬斯克曾敦促推特放寬內容審核政策，並且回歸創立初期尊重「言論自由」的精神。據Chander推測，這可能促使推特日後解除對美國前總統川普的終身禁令。

但紐約城市大學新聞學系副教授Jeff Jarvis說，這種政策轉變引發的爭議，固然可能在短期內助長平台流量，卻也冒著一大風險：逆轉對抗網路霸凌猖獗、假訊息氾濫的進展，終將傷害推特。以「言論自由」為名容許各種言論，也可能傷害推特的獲利展望，因為大型廣告主避免在「有毒的環境」投放廣告。