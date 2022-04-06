「大辭職潮」其實是大誤解 克魯曼：我錯了

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

種種跡象顯示，現在美國勞工 找工作輕而易舉，雇主招聘人手卻難上加難。怪的是，美國就業 總人數至今仍比新冠疫情爆發前少了大約150萬人，與疫前趨勢水準相比更低，那麼為什麼就業市場還如此吃緊？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 在紐約時報專欄撰文說，近年來有種盛行的說法解釋這種情況：「大辭職潮」（the Great Resignation）。大意是說：疫情造成許多民眾重新思考是否真的想要或需要繼續工作。有些勞工因為唯恐染疫或子女乏人照料而待在家，覺悟到老闆給的酬勞不足以彌補通勤上班的開支，也不值得因此忍受惡劣的工作環境。遭解僱的年長勞工則決定不如提早退休。諸如此類。

克魯曼表示，他之前也採信並敘述這套說法，但過去幾個月的數據已把「大辭職潮」的論點摧毀殆盡。

果真有為數眾多的美國人退出勞動力嗎？也就是說，他們既沒有工作，也沒在積極找工作？要回答這個問題，必須檢視經年齡調整的數據；在這個脈胳下，勞動參與率逐漸下滑（因為愈來愈多美國人年齡超過65歲），就不具意義。經濟學家通常檢視的是25歲至54歲工作年齡人口的勞動參與率。結果，這個勞參率數字最近挺升，儘管仍低於疫情爆發前夕，但已返回2019年的水準，根本不像是「大辭職潮」過後。

那麼，提早退休又怎麼說？如果這真的發生，應會見到55歲至64歲年長勞工的勞參率下降才對。實際情況則是，他們已迅速重返勞動力。

數月前，談論「大辭職潮」似乎仍合情合理。但現在再來看，這種說法就顯得很空洞。確實有異常多的勞工已辭去工作，但他們已轉換跑道，可能待遇更好，而不是從此離開職場。誠如勞工經濟學家杜柏（Arindrajit Dube）的說法，與其說這是「大辭職潮」，不如說是「大轉職潮」（the Great Reshuffling） 。

然而，若說勞工大致上已重返勞動力，美國勞動市場為什麼還這麼緊繃，怎麼解釋這種看似矛盾的現象？

在勞工經濟學家提出嚴謹論述之前，克魯曼依據例證，先以下列幾個因素，說明許多人，包括他本人，之前歸因於「大辭職潮」的說法實為誤解：

一，經濟學家貝克（Dean Baker）曾指出，最多人引用的聘僱指標並未計入「自僱者」（the self-employed），而自僱就業人數已大幅成長：約比2019年平均值多了60萬人。其中一些自僱人數可能是「虛」的——零工工作者（gig workers）雖是名副其實的受僱員工，但公司把他們歸類成「獨立承包人」 以規避監管。不過，看來「大轉職潮」也有一部分是因為有些民眾決定，若是自己創業，日子會過得更好。

二，另有一點乏人注意，就是前美國總統川普就任後，移民人數下降，在疫情來襲後降得更厲害。許多移民者是就業態度十分積極的工作年齡移工，如今這些移工人數銳減，意味如今無法指望美國就業人數回升到舊時的趨勢水準。

既然「大辭職潮」說法不再可信，對政府政策有何意涵？

克魯曼表示，他不得不說，這強化了聯準會（Fed）提高利率的論據。在此之前，貨幣政策「鴿派」常用的論點是，美國尚未達到「充分就業」狀態，因為許多潛在勞工仍在觀望，尚未重返勞動力。但這個論點的說服力已減弱。克魯曼說，現在，以各種指標來檢視，美國經濟看來都已「過熱」，意味必須採取行動讓經濟降溫。

第二個含意是，美國若要重振經濟活力，應設法重拾對胸懷抱負移民的吸引力。

總之，所謂「美國人不再願意工作」的故事，似乎已像迷霧般消散一空。「大辭職潮」現在看來像是一場「大誤解」（Great Misunderstanding）。