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馬斯克的推特 散戶市場對作

財經新聞組／綜合報導

馬斯克披露持有推特9.2%的股份後，散戶投資人4日讓推特交易量和股價漲幅創下歷史新高，轉手超過2.6億股，大漲逾27%。5日在推特表示將任命馬斯克為董事會成員後，股價繼續走升3%。

買家看好馬斯克可以憑藉他最大股東的影響力以及擁有8040萬粉絲的網紅號召力重振推特。不過，目前他們只是憑信心購買的。

相較之下，分析師對推特一直持懷疑態度。自去年10月以來已將總目標價調降三分之一以上；在42家分析該股的券商中只有9家建議買入。由於投資人對估值過高和用戶成長令人失望感到猶豫，股價已自2021年高點大跌。

Jefferies分析師希爾(Brent Thill)表示，推特4日暴漲27%是「過度反應」，因為目前尚不清楚馬斯克為何投資，股價太貴，而且目前還看不出推特的收入和用戶目標有實質進展。

根據統計，在4日之前，推特股價的遠期本益比是50倍，比包括亞馬遜和輝達在內的史坦普500指數中約97%的股票要高。

激進投資客通常會在認為某家公司被低估並尋求能夠提振股價時介入，並推出代理人爭奪董事會控制權作為最終威脅。但馬斯克採用不打算尋求控制權的投資方式買進推特股份，即使股價並不便宜，可見他並不打算採取激進者的作法。

推特股票長期表現不佳，自IPO以來每年的回報率為8.1%，而競爭對手臉書的母公司Meta Platforms Inc.的回報率為20%。Wedbush Securities分析師艾夫斯(Daniel Ives)認為，馬斯克鼓動變革只是時間問題。

他指出，馬斯克加入董事會「將帶進一系列戰略舉措，其中可能包括對這家在社交媒體軍備競賽中苦苦掙扎的公司提出一系列近期和長期的可能性。」「大家就邊吃爆米花邊欣賞吧。」

推特 馬斯克 股價

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