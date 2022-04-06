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亞馬遜簽約3公司 攜手發射聯網衛星

財經新聞組／綜合報導

亞馬遜號稱宣布達成商業航太業史上最大火箭交易，與3家公司簽署最多83次發射其Kuiper聯網衛星的協議。

這家科技巨頭與波音和洛克希德馬丁的合資企業聯合發射聯盟(ULA)簽署38次發射協議；與歐洲公司Arianespace合作18次；和亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)投資的Blue Origin合作12次，並附帶15次的額外選項。

Kuiper聯網衛星是亞馬遜在低地球軌道上建立一個由3236顆衛星組成的網絡，為全球各地提供高速互聯網。FCC在2020年授權許可，亞馬遜表示將「投資超過100億元」來建造該系統。

亞馬遜初步將開始測試2顆Kuiper原型衛星，計畫今年年底以ABL Space的RS1火箭發射，進入太空軌道部署衛星。雖然亞馬遜沒有說明Kuiper發射活動何時開始，但FCC要求該公司在6年內部署半數衛星，也就是在2026年7月前大約有1600顆衛星須進入軌道。

除了亞馬遜去年為Kuiper向ULA採購9次Atlas V火箭發射外，ULA還將使用其Vulcan火箭為Kuiper進行38次發射。ULA的Vulcan火箭尚未正式發射過，其首次任務定於今年年底。雖然ULA沒有透露發射的基本價格，但美國政府的採購價格是每枚1.12億元。

Arianespace將以即將推出的Ariane 6火箭上執行其18次Kuiper任務，這些火箭也將在今年稍後首次發射。這家歐洲火箭製造商也沒有具體說明其價格結構，但之前曾透露其目標是每次發射基本價格7700萬元。

Blue Origin將使用其New Glenn火箭來執行12次Kuiper發射任務。雖然Blue Origin目前沒有New Glenn首次發射的既定日期，但傳言將於2024年或之後首次發射。該公司尚未公開透露New Glenn發射的價格，但2年前Arianespace估計Blue Origin火箭每次發射的價格為6800萬元。

亞馬遜 投資 太空

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