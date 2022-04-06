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Fed恐加強緊縮 科技股拉低股指

財經新聞組／綜合報導

美股走跌，在收盤前最後一個小時觸及盤中低點，因聯準會(Fed)理事布雷納德(Lael Brainard)的言論暗示Fed將採了更激進的緊縮政策。

道瓊工業平均指數下跌280.7點或0.8%至3萬4641.18點。史坦普500指數在連升2日後下跌57.52點或1.26%至4525.12點。那斯達克綜合指數下跌328.39點或2.26%至1萬4204.17點，收回前一交易日1.9%的漲幅。

科技股走低，其中晶片股領跌，輝達和AMD下跌逾3.3%。有些人認為，Fed的升息行動可能對這個群體造成的傷害最大，因為投資人承擔的風險較小，買進獲利穩定的股票，而非承諾未來將有巨大收益的成長型類股。

公用事業和醫療保健等在經濟放緩時表現良好的類股走高。製藥商嬌生和輝瑞與寶鹼和沃爾瑪等生活必需品也上漲。與此同時，嘉年華、挪威郵輪等郵輪股上漲逾1%。

在開盤小幅上漲後，美股走跌，利率觸及高位。之前通常被認為是較為鴿派的Fed成員之一布雷納德表示，Fed需要「迅速」縮減資產負債表以壓低通膨。

她說，「通膨率太高，存在上行風險。」並指出Fed也需要穩定的繼續升息。

在她發表評論後，10年期美國國債殖利率躍升至2.56%，觸及2019年5月以來最高水平。

指數 殖利率 郵輪

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