馬斯克(Elon Musk)在獲得推特 9.2%的被動股權、成為最大股東數小時後，再度推文詢問其8000多萬粉絲是否希望在該平台上加上一個編輯按鍵，逾7成投票者支持這個建議。推特CEO阿格拉沃爾(Parag Agrawal)轉發這則推文，敦促人們「謹慎投票」，因為結果「很重要」。

通用與本田合推平價電動車

通用汽車 （GM）和本田汽車宣布，將基於全新的全球架構開發一系列經濟實惠的電動車。該方案將採用通用汽車的下一代Ultium電池技術。根據雙方發布的聯合新聞稿，包括熱門的小型跨界車在內的首批車輛預計將於2027年上市。兩家業者還將討論未來電池技術合作，以進一步降低電氣化成本。

23.6萬大學生申請高盛實習

高盛表示今年全球有23.6萬人申請至該行實習，光是美洲就有7.9萬人。據了解數據的人士指出，大學生申請數量較2021年增加了約16%，達到創紀錄的水平。知情人士透露，實習錄取率僅有1.5%。去年約有20.2萬名實習生申請分析師職位，較上年增加27%。

馬斯克將加入推特董事會

根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的新聞稿，在取得推特9.2%股份後，馬斯克(Elon Musk)將加入推特董事會。申報文件顯示，馬斯克將擔任董事會的二級董事，任期直至2024。在加入董事會期間及退出後的90天內，馬斯克持有推特已發行普通股股份不得高於14.9%。

Peloton重訓新品 削價40%

Peloton Interactive Inc發表最新重訓產品Peloton Guide，起價295元，較原價低約40%。這是麥卡錫(Barry McCarthy)接任CEO之後，該公司首次推出主要產品。Guide自5日起在美國、加拿大、英國和澳大利亞銷售。它有個連接電視的鏡頭，可以顯示健身情況並協助用戶追踪他們的動作。

貿易逆差891.9億元仍近新高

商務部表示，2月貿易逆差下降0.1%至891.9億元，略低於1月歷史最高的逆差892.3億元，顯示貿易恐將拖累第1季經濟成長。12月數據被下修為逆差892億元，仍是歷史新高；前值為逆差897億元。2月進口額成長1.3%，達到創紀錄的3178億元；出口額成長1.8%至2286億元。