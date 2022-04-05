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NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

國會暴亂白宮通聯空白8小時 媒體還原「川普的那天」

財經簡訊

財經新聞組／整理

赫茲購6.5萬輛Polestar電動車

赫茲租車(Hertz)表示將向特斯拉競爭對手Polestar採購6.5萬輛電動車。主要是運動型Polestar 2轎車，將分5年採購。最快今年春天在歐洲展開，今年稍後則在北美和澳大利亞。赫茲去年10月訂購10萬特斯拉Model 3，預計將於2022年底交車。其中5萬輛租賃給Uber以支持其車隊。

工會潮起 星巴克取消股票回購

回鍋的星巴克CEO舒茲(Howard Schultz)才剛接任第一天就宣布取消股票回購，將資金全數投入營運。這項決定源自星巴克面臨咖啡師的工會化決定。截至目前為止，已有9處分店投票成立工會，其中包括總部所在的西雅圖及其紐約市臻選咖啡烘焙工坊(Reserve Roastery)旗艦店。

伍茲重返球場 未穿Nike鞋

當老虎伍茲(Tiger Woods)3日踏上喬治亞州奧古斯塔(Augusta)國家高爾夫俱樂部的果嶺時，腳上並沒有穿著Nike球鞋。相反地，他穿著一雙黑色Footjoy Premier系列Packard高爾夫鞋。在此舉辦的名人賽將於7日 展開。伍茲的穿著引發廣泛猜測，而Nike也發表模棱兩可的聲明。

AMD砸19億併雲端新創

晶片設計商AMD 4日表示將以119億元收購雲端新創公司Pensando，以推動資料中心的發展並搭上雲端和企業部門的蓬勃需求風潮。交易價值不包括營運資金和其他調整。Pensando於2017年由4位前思科系統工程師創立，主要客戶有高盛和微軟的雲端部門Azure。

埃克森美孚獲利7年新高

埃克森美孚表示，第1季生產結果可能會創下7年來單季新高，來自油氣的營業獲利高達93億元。該公司截至3月31日當季業績的初步統計顯示，其石油和天然氣部門的營業獲利可能會較上季的66億元多出19到27億元。預計第1季每股獲利2.12元，較上年同期成長超過200%。

福特上季銷售減17%

福特汽車的美國新車銷售額在第1季下降了17%，光是3月就下滑26%，因為汽車製造商面臨半導體晶片的全球短缺。該公司第1季銷售43萬2132輛車，3月銷售15萬9328輛，與分析師的預期一致。福特卡車銷售在第1季下降23%；汽車銷售下降49%，而SUV銷售僅小跌5.1%。

雲端 星巴克 汽車

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