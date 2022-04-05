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美股最錢線／4月歷史走勢佳 財報季樂觀

財經新聞組／綜合報導

在過去25年裡，4月通常是史坦普500指數表現最好的一個月。雖然40年首見的高通膨將影響美國企業最新一季財報季的成績，但人們仍對4月美股表現寄予厚望。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)表示：「這個財報季非常重要。由於市場充斥了太多的負面消息，標準也因此被降低了。如果美國企業繼續預測經濟健康且消費強勁，這將有助於股市。」

本季財報季將於4月13日開始，摩根大通將是首批公布業績的大型銀行之一。目前市場面臨諸多不利因素：除了俄烏戰爭，1日的非農和通膨數據也加強了聯準會(Fed)大力收緊貨幣政策的理由。

可以肯定的是，公用事業和房地產等被視為較安全的類股表現一直強於大盤，這令市場對股市最新漲勢的持久性產生了懷疑。渴望收益的投資人將大量資金投入這些股票，所以它們通常會在股市低迷時期上漲，有時甚至還能回饋高額股利。

大型科技股最近幾周也出現反彈，自2月底俄烏開戰以來，那斯達克指數上漲了10%。許多成長型股票重挫，因借貸成本上升可能對成長型股票構成壓力。成長型股票的估值基於未來的獲利成長。現在，基金經理人急切地想知道這些公司的表現如何。

Horizon Investments資深投資組合經理人薩巴(Ron Saba)表示：「這將是個艱難的財報季，我們剛走出新冠疫情，供應鏈和製造業仍存在不確定性。現在再加上俄烏衝突的全球不確定性。聽聽公司管理團隊是如何應對這一切，將是一件有趣的事情。」

4月給投資人帶來豐厚收益的歷史由來已久。歷史數據顯示，自1997年以來，史指4月的平均回報率為2.5%。LPL Financial的另一份數據顯示，自1950年以來，4月一直是史指平均表現最好的月份。

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