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擺脫衰退擔憂 科技領漲股指

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數和那斯達克綜合指數上漲，因交易員擺脫對經濟衰退的擔憂，買進第1季遭受重創的科技股。

道瓊工業平均指數上漲103.61點或0.3%至3萬4921.88點。史指上漲36.78點或0.81%至4582.64點。那指上漲271.05點或1.9%至1萬4532.55點。

由於投資人擔心聯準會(Fed)的升息計畫可能造成衝擊，科技股是第1季受創最嚴重的類股之一。但科技股4日領漲大盤。

消息指出馬斯克買進9.2%的被動股權，推特飆升27.12%，從而提振了那指。由於2日發布的最新單季電動車交車數據高於去年同期，特斯拉也上漲5.61%。

蘋果、亞馬遜、Alphabet和微軟等科技公司也上漲2%以上。在美上市掛牌的中國科技股如阿里巴巴和京東也都大漲。

與此同時，在暫停股票回購計畫後，星巴克下跌3.72%。

在31日晚間2年期和10年期美國國債殖利率自2019年以來首次發生倒掛後，殖利率曲線的這個關鍵部分仍然繼續倒掛。5年期國債殖利率也高於30年期國債殖利率。

與此同時，油價走高，WTI原油價格上漲超過4%，回到每桶100元以上；而布蘭特原油價格上漲約3%，進一步引發投資人對可能出現衰退的擔憂。

殖利率 油價 指數

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