小摩CEO：Fed升息高過市場預期

戴蒙對Fed升息的看法高瞻遠矚。（路透）

美國最大銀行負責人警告，市場可能低估了聯準會(Fed)提高利率 的速度。

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)在給股東的公開信中指出，短期借貸成本必須「大幅上揚」才能應對物價的快速成長。

他說，「經濟復甦力道越強，利率也隨之水漲船高。我認為這可能明顯高於市場期望。」

戴蒙的意思是指Fed今年可能將利率調升超過2.5%，而且市場正在部分朝此方向定價。

高通膨和強大的勞動市場復甦，推動Fed主席鮑爾及其同事收回疫情時期的寬鬆貨幣政策。自上月進行疫情爆發以來第一次升息 後，Fed展開新一輪升息周期，年底前可能連續升息，並可能在明年繼續。

但Fed要將利率升到多高仍是未解的問題；同時需要多快才能完成這個升息周期，也徒然令人猜測。

若干Fed官員暗示未來幾次會議可能升息2碼。舊金山Fed行長達利(Mary Daly)上周告訴《金融時報》，她認為5月升息50基點的可能性大幅增加。

自2000年以來，Fed從未以大於25個基點的幅度升息。戴蒙表示，如果數據繼續顯示出通膨「無與倫比」，Fed就應該坦然採取更積極的行動，「Fed該做的事，就是擺脫在既定時程中只能升息25基點的限制，讓自己更具彈性。」

Fed本身預計今年年底前將升息7次，目標利率是升至1.75%至2%之間。但Fed基金期貨已更積極地上看2.5%至2.75%。

大型銀行往往受惠於更高的利率。即使像是摩根大通和和其他同業在利偏低之下仍然創造出強勁的獲利，但較高的利率將可允許銀行擴大其貸款 產品的獲利率，諸如商業貸款、房貸、信用卡等。

Fed在1月時對升息的立場不如現在這麼激進。但當時戴蒙就已預見Fed的升息速度將比預期來得更快。