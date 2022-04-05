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美勞工運動 掀起新風潮

編譯林奇賢／綜合報導
亞馬遜通過組工會案，美勞工運動添利多。（路透）
亞馬遜通過組工會案，美勞工運動添利多。（路透）

美國電商巨擘亞馬遜的紐約市倉儲設施員工1日投票通過成立工會，成為美國勞工運動再起的最新一例，可能促使亞馬遜其他設施的員工跟進，工運組織工作者也希望扭轉工會成員長期下滑的趨勢，凸顯新冠疫情後的缺工現象，已提高了美國勞工的議價權。

華爾街日報報導，新冠疫情使各界重視倉儲人員、收銀員、司機等待遇通常相對較低的勞工，在經濟所扮演的關鍵角色。與此同時，美國勞動市場緊俏，讓勞工在爭取調高工資和福利時握有更多籌碼。

這個情況，促使過去未踴躍加入工會的服務業員工，開始採取行動。去年以來，已有約150間星巴克門市向當局申請舉辦籌組工會的投票，好幾間門市都已成立工會。

家樂氏（Kellogg）、農場設備製造商Deere等公司的工廠員工去年發動罷工，要求加薪。護理師和其他醫護人員也發動類似抗爭或辭職，理由是無法長期負荷新冠疫情所帶來的龐大醫療照護需求。餐廳員工、教職員工、超市員工，也曾發動罷工。

在亞馬遜這樁籌組工會案的投票登場之前，亞馬遜勞工已掀起不少波瀾。例如，伊利諾州兩座配送中心的員工去年12月爆發離職潮，更早之前，明尼亞波利斯和紐約的設施也曾有大量員工離職。

現在，亞馬遜也將面臨阿拉巴馬州的另一場工會投票結果，由於票數接近，且仍有416張爭議票，需透過公聽會審核。亞馬遜在紐約市的另一處倉儲中心，本月也將投票表決是否成立工會。

蓋洛普調查顯示，去年有68%的美國人贊同勞工組工會，比率是1965年來最高。美國總統拜登已經公開表明支持勞工工會，勞工部也已實施了有利工會的監管舉措。

然而，目前這些努力尚未奏效。根據勞工部，去年約6.1%的民營企業員工是工會成員，不如2020年的6.3%，也遠低於1983年的16.8%。去年美國共有16場至少1,000人參與的罷工活動，和近幾年的平均水準差不多。

工會成員比率長期下滑，在某種程度上反映了傳統上工會化程度較高產業的就業成長放緩，例如製造業或建築業。企業也在工會較不普遍的南部各州開設更多工廠。

康乃爾大學資深講師布朗芬布倫納表示，亞馬遜紐約倉儲中心在組建工會上的勝利，代表即使面對全美第二大民營雇主，工會運動仍有機會成功。

勞工部 亞馬遜 投票

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