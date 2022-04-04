美企CEO薪酬今年勢必再創新高 勞資待遇差距拉得更大

部分美國企業執行長今年的薪酬有望再創新高，但這些薪酬使執行長與投資人和員工產生新衝突的可能性升高，因企業股價在後疫情時代飆漲，造成執行長與員工的薪酬差距擴大至歷來最大。（路透）

美國企業執行長今年的薪酬有望再創新高，隨後疫情 時代美股上漲，執行長與員工之間待遇倍數的差距也將刷新紀錄。

數據供應商ISS企業解決方案公司統計，在史坦普500指數成份股今年已公布相關數字的280家企業中，執行長去年薪酬中位數攀抵創紀錄的1420萬美元，高於2020年的1350萬美元。

另據數據公司Equilar，在今年已公布財報的196家史坦普500指數成分企業中，執行長去年的薪酬中位數勁增20%，至1430萬美元，優於2020年的1200萬美元。

在美國大企業宣布的執行長薪酬方案中，Discovery執行長薩斯拉夫（David Zaslav）去年薪酬為2.47億美元、英特爾執行長基辛格為1.78億美元、亞馬遜 執行長傑西（Andy Jassy）則為2.13億美元。

執行長薪酬比是指執行長的年度總薪酬與員工年薪中位數的比率，今年的薪酬比預料續創新高，主因股市在後疫情時期大漲，使執行長的股票價值一飛衝天，進一步拉大與員工的薪酬差距。

Equilar表示，美企執行長去年的薪酬比高達245倍，前一年為192倍，若這個趨勢延續，今年的薪酬比可能寫下2018年來最大倍數，美國證管會（SEC）要求企業在當年的股東會旺季必須揭露執行長的薪酬比。

以亞馬遜執行長傑西為例，他去年的薪酬是員工薪資中位數的6474倍；貝佐斯2020年的薪酬比為58倍，這是他擔任執行長的最後一年。

也有部分執行長向投資 人讓步，因投資人擔心高層薪酬過於浮濫。例如，奇異公司（GE）執行長卡普（Larry Culp）去年遇到股東抗議此事，在3月同意把年度股票獎勵薪酬大砍1000萬美元。