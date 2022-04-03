美股4月能否重演歷來俏行情？市場聚焦這一大重點

4月向來是美股史坦普500指數表現最佳的月份，今年投資人的觀察重點在於4月13日展開的美企財報季。（美聯社）

過往25年來，4月向來是美股史坦普500 指數表現最佳的月份，今年投資 人對此也保持高昂期待，但一大影響因素是即將登場的美國企業財報季，市場將觀察攀抵40年高點的通膨是否衝擊了美企的利潤率。

LPL Financial首席市場策略師德瑞克（Ryan Detrick）表示：「這個財報季將非常重要。有許多負面因素讓門檻已降低。如果美國企業持續顯示出經濟健全、消費者狀況穩健，將有助股市。」

美企第1季財報季將從4月13日揭開序幕，摩根大通是第一家打頭陣公布業績的大型銀行。市場還面臨許多逆風因素，包括俄烏戰爭、本周五將公布的就業數據。此外，通膨數據也強化聯準會將積極緊縮貨幣政策的論據。

不過，美股在3月最後兩周反彈，部分因素是市場對史坦普500成分企業第1季獲利預期改善。彭博行業研究（BI）的數據顯示，分析師預期美企首季每股盈餘成長約5.7%，由上季商品價格大漲拉抬，但受金融業比較基期的差異拖累。

BI首席股票策略師亞當斯和高級助理分析師孫溫蒂（音譯）在報告中表示：「史坦普500的每股盈餘預估在2022年所有四季都上揚，淡化有關高通膨和利率上揚將拖累展望的說法。」「雖然利潤可能面臨麻煩，尤其是消費領域，但我們的財測模型顯示，市場對首季的共識可能太低。」

不能否認的，公用事業和不動產這類「防禦類股」表現已勝過大盤，引發關於股市最新一波反彈耐久度的疑慮。渴求收益的投資人已將資金投入這些高殖利率 類股。另外，大型科技股近幾周跌深反彈，現在基金經理人急著想看這些公司接下來的進展。

Horizon Investments高級投資組合經理人薩巴表示：「將面臨艱困的財報時期。我們才剛從疫情中走出來，供應鏈和製造仍有不確定性。俄羅斯又增加不確定因素。等著觀察公司經營團隊如何因應這些狀況。」