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碳排放計算軟體 催生獨角獸

財經新聞組／綜合報導
連鎖餐廳業者Sweetgreen藉由計算碳排放量的軟體，弄清楚沙拉原料帕馬森起司的碳足跡。（取材自IG）
連鎖餐廳業者Sweetgreen藉由計算碳排放量的軟體，弄清楚沙拉原料帕馬森起司的碳足跡。（取材自IG）

監管機構和投資人日益重視企業的溫室氣體排放數據，甚至要求提出供應鏈的碳排放資料，這也催生出一個熱門市場，也就是碳排放計算軟體市場。

舉例來說，新創公司分水嶺科技（Watershed Technology）專門銷售協助企業計算碳排放量的軟體，例如幫專賣沙拉的連鎖餐廳業者Sweetgreen弄清楚，它的沙拉原料帕馬森起司刨絲的碳足跡。起司是該餐廳業者生產過程中碳排放密度最高的原料，但也最難衡量，因為必須釐清供應商如何處理牛隻的牛糞與甲烷排放。根據評估，分水嶺在2月進行最新一輪募資後，估值已達具獨角獸地位的10億美元。

華爾街日報報導，碳排放計算軟體的全球市場正快速成長當中。研究業者PitchBook Data表示，創投去年砸進3.56億美元，是2020年總額6300萬美元的五倍多。今年的注資已達7150萬美元，主要歸功分水嶺2月的募資。

企業的碳排放通常有很大一部分來自供應鏈，但很難計算，因為那需要來自可能遍布全球各地數十家或數百家供應商的詳細訊息。分水嶺共同創辦人佛蘭西斯（Taylor Francis）說，取巧的做法是使用產業平均值。

碳排放計算通常是將軟體置入一家公司的電腦系統，以便取得諸如採購和用電之類的詳細訊息，再透過專用的碳排放數據庫，例如取得某類機器運作多久會有多少碳排放量的紀錄，換算出溫室氣體排放量。

新創公司CarbonChain聯合創辦人赫恩說，該公司擁有13萬5000艘船舶數據，可用於計算貨物交付海運所產生的溫室氣體。

由於市場熱門，新創公司也面臨來自大型科技公司的激烈競爭。例如，Salesforce.com的「淨零雲」軟體平台2月推出最新版，用來追蹤和分析氣候數據；微軟去年10月也非正式發表了競爭產品。

碳排放計算的新創公司通常也銷售產品，以協助企業減少碳排放，例如投資植林，或可用來降低碳足跡申報的其他補償做法。

不過，增加營收的銷售引發了利益衝突的質疑。這些碳排放計算新創公司發現的碳排總量越大，就愈可能達成更多的碳補償銷售。

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