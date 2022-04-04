駭客攻俄國 「匿名者」再受矚目

全球知名駭客組織之一的「匿名者」發文號召全球駭客群起攻擊俄羅斯。（路透資料照片）

近20年來，全球最臭名昭彰的駭客 組織之一以「匿名者」(Anonymous)名義四處橫行，這個神祕網路族群最近躍登頭條新聞。

俄羅斯 2月底入侵烏克蘭後，推特(twitter)上一個擁有790萬粉絲、掛名「匿名者」的帳戶宣布對俄羅斯及其總統普亭(Vladimir Putin)發動網路戰爭，揚言要透過各種網路攻擊，讓俄國網站癱瘓、並讓俄羅斯政府機構及國營新聞媒體和公司資料外洩。

「匿名者」自許駭客行動主義者(hacktivists)，通常以社會或政治名義對各國政府、公司或其他團體進行協調式網路攻擊；在2月24日推文中，聲稱不代表所有成員的「匿名者」帳戶呼籲俄羅斯在內的各地駭客對普亭發動戰爭說「不！」。

多年來，與「匿名者」有關的行動啟發好萊塢電影 製作人和各地其他駭客組織的靈感。「匿名者」是何方神聖？

最初源自2003年成立的匿名線上論壇社群網站4chan，即使今天，未提供使用者名稱而在4chan上發文的人仍被標記「匿名者」。

在4chan網站運作初期，用戶經常組成名為「突襲」(raids)的團體惡作劇，遊戲和其他線上社區聊天室無所不在，批評者指責這些惡作劇網路欺凌、發布攻擊性內容，4chan便開始打擊。

四處流竄的「突襲」團體催生「匿名者」 ，志同道合的線上用戶分散行動，在加密聊天室交流、策畫網路干擾；這些策畫一開始主要為了娛樂，後來逐漸繞著社會或政治議題打轉。

匿名駭客行動主義的初始實例出現在2008年，當時駭客Gregg Housh領導4chan用戶，對山達基教會(Church of Scientology)發動攻擊，干擾教會網站、撥打惡作劇電話、蓄意發送黑頁傳真浪費教會印表機墨水。

這項攻擊稱為「Project Chanology」。當時媒體Gawker發布演員湯姆克魯斯(Tom Cruise)熱情談論科學教派(Scientology)的視頻，教會便依法相脅，匿名者便以網路攻擊報復。

一系列反對山達基教的全球抗議行動接踵出現，支持「匿名者」的抗議人士戴著代表17世紀英國起義者的黑白相間蓋伊福克斯(Guy Fawkes)面具，這些面具後來便與駭客組織連結。

「匿名者」反對不公平參與審查或宣導政策的政府和公司。這個組織沒有真正的架構或層次，組織內部因此經常爭論。

@YourAnonNews Twitter帳戶2019年一則推文又聲稱不代表「匿名者」全體，列出「匿名者」的指導原則是，「信息自由、言論自由、對公司和政府負責、對人民保護隱私和匿名」。

「匿名者」對山達基教會發動「Project Chanology」攻擊後，其成員接著因若干組織採取某些行動而發動攻擊。主要包括：美國唱片業協會(RIAA)和美國電影協會(MPAA)阻止盜版網站共享版權保護音樂和電影、美國司法部和聯邦調查局2012年關閉文件共享網站Megaupload.com、線上支付平台PayPal停止向無國界非營利組織維基解密(WikiLeaks)及其具爭議性創辦人阿桑奇(Julian Assange)捐款、呼應2011年阿拉伯之春(2011 Arab Spring)民主抗議活動而攻擊突尼斯/埃及/中東和非洲其他國家政府網站等等。

全球有關當局先後逮捕數十名與「匿名者」有聯繫的駭客，包括至少14名被控2011年入侵PayPal的嫌犯；記者布朗(Barrett Brown)自稱「匿名者」 的發言人，2012年因與網路攻擊、威脅聯邦官員有關指控被捕服刑四年多。

隨著一些人被捕，「匿名者」活動力漸弱，去年卻聲稱對德州共和黨採取駭客行動以抗議具爭議性的墮胎法再浮出檯面。

2012年，《時代》(Time)雜誌將「匿名者」譽為全球100大影響者之一，如今全球數以百萬計人關注其附屬的社群媒體帳戶。

網路安全公司Security Discovery聯合創辦人福勒(Jeremiah Fowler)稱，支持「匿名者」的人可能將該組織視為網路羅賓漢，以大眾名義面對強大政府和企業，帶給人們直接的滿足感。

批評聲浪也此起彼落，認為「匿名者」的自衛策略極端且潛存危險；美國國家安全局(National Security Agency)2012年表示「匿名者」 對國家安全構成威脅。

記者奧爾森(Parmy Olson)2012年針對「匿名者」撰書達415頁，他說，即便是支持者，也該將該組織視為魚龍混雜，有時對世界有好處，有時不必要地騷擾人，是壞事。