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上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

疫情後1原因讓硬幣短缺 銀行鼓勵民眾「打破撲滿」消費

編譯林梅婕／綜合2日電
疫情期間到實體店的消費者減少，連帶使硬幣流通停滯。商家希望消費者多使用手中的硬幣，讓硬幣能順利流通。(美聯社)
疫情期間到實體店的消費者減少，連帶使硬幣流通停滯。商家希望消費者多使用手中的硬幣，讓硬幣能順利流通。(美聯社)

隨著新冠疫情退卻，經濟逐漸復甦，全美近日卻又開始出現硬幣短缺的情行，如同2020年夏天；零售行業領袖協會(Retail Industry Leaders Association)向聯邦財政部(Treasury Department)發函，希望當局協助呼籲全國民眾多加使用硬幣，讓更多硬幣得以回歸金流市場。

零售行業領袖協會成員包含銀行、零售企業、卡車休息站和生活用品店等，他們集體在3月21日向財政部長葉倫(Janet Yellen)發函表示，「希望當局可以協助滿足硬幣在市場上的需求，讓長期依賴現金消費的民眾生活更加容易」。

該協會負責政府事務的資深副總裁強森(Austen Jensen)更直接了當地說：「我們無法製造硬幣來解決這個問題。」

信中強調，「硬幣使用循環率降低的結果，對於無法使用電子支付工具的消費者造成極大的衝擊；倘若零售業者無法持續為現金交易者提供零錢，他們將會逐漸式微。」

事實上，硬幣短缺的問題並非疫情後首次出現；2020年夏天，新冠肺炎徹底改變民眾的消費習慣，消費者開始大量使用信用卡支付，也使得聯準會(Federal Reserve)被迫縮減硬幣製造的訂單，當時各大銀行也鼓勵民眾「是時候打破撲滿」，使用這些封存已久的硬幣。

疫情爆發一段時間後，2020年7月聯準會召集各大聯邦機構的代表組成「美國硬幣籌備小組」(U.S. Coin Task Force)，用各種方法鼓勵民眾使用硬幣，讓硬幣得以重回市場。

不過信中指出，硬幣使用循環率自2020年末至2021年初期間逐漸提升，但最近市場上的硬幣數量又再次受到限縮。

美國硬幣籌備小組也在2月公布一份「國家硬幣(State of Coin)報告」，內容稱新冠疫情期間經濟活動遭到封鎖，導致民眾一般使用現金交易的小筆金額大幅減少；加上病毒四處流竄，許多民眾盡可能避免現金交易。

報告的最後還註明，聯準會和美國鑄幣局(U.S. Mint)後來與第三方諮詢單位簽訂合約，持續檢視硬幣供應鏈的運作。

疫情 聯準會 財政部

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