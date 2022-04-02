美股保住連三周漲勢 4月漲相佳 但這次沒有Fed捧場

美股在最後半小時急漲收紅，延續3月全月3.6%漲勢。路透

美國股市周五臨收盤前不到半小時轉而上漲，而美國公債殖利率 勁揚，穩健的就業報告強化聯準會 （Fed）急進升息以對抗通膨的預期心理。隨美股邁入向來表現最佳的4月，投資人除鎖定俄烏局勢外，也將留意聯準會的動向。

道瓊工業指數 周五上漲139.92點，漲幅0.4%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數分別上漲0.3%。美股三大指數開高，中午隨美國公債殖利率勁升而走低，終場又再度翻紅，讓史坦普500指數得以保住連三周漲勢。台積電ADR周五跌1.4%，費城半導體指數跌1.8%。

在債券市場，2年期債券殖利率2019年以來首次超過10年期公債殖利率，形成所謂殖利率曲線倒掛，這種現象通常被視為經濟衰退的前兆。10年期公債殖利率從周四的2.324%升至2.374%；對短期利率更為敏感的2年期殖利率上升至2.430%。

美國新增非農就業略低於預期，但3月失業率由3.8%降至3.6%，逼近2020年2月新冠肺炎疫情爆發前的水準。

Baird董事總經理安東內利（Michael Antonelli）說：「勞動市場真的很強，為什麼市場沒對這數據喝采？都是因為通膨凌駕了一切。」 Principal Global Investors 首席策略師夏席馬（Seema Shah）則說：「新冠肺炎疫情幾乎完全從美國經濟數據中絕跡。失業率僅略高於疫情前水平，臨時裁員人數回到2020年3月之前的水準。」

又是新的一季，投資人想知道烏克蘭的戰況、對俄羅斯的孤立和聯準會日益鷹派的轉變，是否會導致股債更大波動或損失。聯準會周三將公布上次開會的會議紀錄，可能透露更多縮減資產負債表的細節。縮表是聯準會除升息之外緊縮政策政策的另一手段。

不過，對美股而言，4月往往收高，歷來是史坦普500指數一年中表現最佳的月份。CFRA投資策略長史托沃（Sam Stovall）指出，二次大戰以來，史坦普4月上漲機率為70%，平均漲幅為1.7%。

史坦普500指數3月上漲3.6%，史托沃看好4月繼續上漲。「我認為會有機會扳平（今年仍跌近5%），隨後拉回或修正我也不意外，但年底會再掀一波漲勢。」

企業若動用手中現金，可以是未來支撐美股的一大後盾。Truist Advisory Services 共同投資長勒納（Keith Lerner）說：「現金水位雖自去年高峰回落，但仍高於疫情期間的水準，實施庫藏股、增發股利、用於併購，都不是問題。」