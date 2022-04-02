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食品成本飆 智慧菜單放大字體秀實品照片 加快點餐速度拚獲利

財經新聞組／綜合報導
成本上升，餐廳調整菜單以維持獲利。（歐新社）
成本上升，餐廳調整菜單以維持獲利。（歐新社）

隨著食品和勞動成本的上升，餐館正在對菜單進行戰略性調整，以免每周都得重印新菜單。因為原料成本每周變化，讓菜單價格幾乎只能淪為參考數字。

分析銷售數據和食品成本可以協助餐館老闆決定要促銷哪些菜單項目、要提高哪些售價以及該取消哪些產品以優化獲利。智慧菜單設計可以凸顯出食物或飲料，吸引顧客上門並提高廚房運作。

放大的字體或文字加框、實品照片都可讓顧客迅速決定選擇。

菜單設計公司Menu Men總裁班納許(Michele Benesch)說：「安排菜單是重要的一步，讓訂單流程對餐廳來說最能讓獲利最大化。」

菜單安排專家威拉德(Sean Willard)估計，用餐者在坐下瀏覽菜單的時間時間不到90秒。這讓餐廳在提供菜單，幫助顧客快速點選最喜歡的餐點時備感壓力。

幾個月來，餐飲業一直在努力應對商品成本上漲的問題，因為對餐廳用餐的需求回升，但供應鏈跟不上。俄羅斯與烏克蘭的戰爭加劇了這個問題，導致天然氣價格飆升，並造成全球小麥、玉米和大豆短缺。

根據勞工統計局的消費者物價指數(CPI)，去年食品價格上漲7.9%。但並非所有菜單選項都出現相同程度的通膨效應。

班納許說，「雞肉的漲幅比魚或牛肉來得大。」

在牛排館，面對更高的標價，對成本敏感的食客可能會選擇小份的菲力牛排。因此，班納許協助餐廳業者調整菜單，讓顧客願意點更多的配菜或開胃菜，「也許是用炸薯條或凱撒沙拉或焗土豆為配菜，為了填補獲利空間必須如此。」

威拉德說，近幾個月來，幾乎他所有客戶都精簡菜單，以更能控制庫存。

更精簡的菜單也有助於廚房，由於勞動成本較高或勞工短缺，廚房可能不需要太多廚師。

勞工 供應鏈 烏克蘭

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