稅收負擔排行榜 紐約州12.75%最高 阿拉斯加5.06%最低

根據WalletHub對各州居民支付稅額進行排序，隨著今年納稅截止日期將近，住在哪裡可能會大幅影響應納稅額。

這份報告比較了個人綜合所得稅中的各項稅收負擔，包括個人收入、財產稅、銷售稅和消費稅。

WalletHub分析師岡薩雷斯(Jill Gonzalez)表示：「以稅收負擔比較是種較簡單的作法，有助於釐清觀點，尤其是在想搬家時。」

雖然所得稅最受矚目，但其他稅款可能會對家庭預算產生重大影響。

根據WalletHub，稅收負擔最高的州為：紐約(12.75%)、夏威夷(12.70%)、緬因(11.42%)、佛蒙特(11.13%)、明尼蘇達(10.20%)、新澤西(10.11%)、康乃迪克(10.06%)、羅德島(9.91%)、加利福尼亞(9.72%)和伊利諾(9.70%)。

稅收負擔最低的州則是：阿拉斯加(5.06%)、田納西(5.75%)、德拉瓦(6.22%)、懷俄明(6.32%)、新罕布夏(6.41%)、佛羅里達(6.64%)、南達科他(7.12%)、蒙大拿(7.39%)、阿拉巴馬(7.41%)和奧克拉荷馬(7.47%)。

岡薩雷斯說，「沒有所得稅或所得稅非常低的州總體上往往負擔較輕。」

然而，她強調，更重要的是要考慮稅收負擔如何影響不同收入水平的美國人。這是因為低所得稅州可能會徵收更多的財產稅或銷售稅，這通常對低收入 者的打擊更大。

資金充裕州的兩黨議員正在提案減稅以緩解物價上漲，內容泛及收入稅、企業稅、雜貨稅、汽油稅和財產稅。

根據稅務基金會(Tax Foundation)的資料，2022年愛達荷州、印第安納州、愛阿華州和猶他州已經實施所得稅減免措施。

在新冠疫情期間，高稅收州人口外流。稅務基金會資料顯示，從2020年4月到2021年7月，加州 、夏威夷州 、伊利諾州、紐約州和哥倫比亞特區是人口外流最多的5個司法管轄區。