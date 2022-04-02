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房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

支付業改類金融 科技股權重將減

財經新聞組／綜合報導

科技股在史坦普500指數中的主導地位將在明年縮減。監管史指的機構宣布將對一些主要個股進行重新分類。

史坦普道瓊指數公司和MSCI公司在31日發表聯合聲明表示，目前被歸類為科技類股的支付處理公司將改納入金融類股，而其他提供外包或人力資源支持的科技公司將被歸類為工業類股。

受影響個股的完整名單預計將於12月發布，正式變更將於2023年3月實施。

ETF Trends研究主管羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示，這些調整代表了Visa Inc.、PayPal和萬事達卡(Mastercard Inc.)等公司將從科技類股轉而變成金融類股。

他說：「這將對那些持有這些公司大量部位的產業ETF產生重大影響。」

類股重組將使像是507億元的先鋒(Vanguard)資訊科技ETF(VGT)和476億元的科技特選產業SPDR基金(XLK)等科技ETF更加專注；而包括459億元的金融特選產業SPDR基金(XLF)在內的金融ETF更加多元化。

截至31日收盤，Visa以2.8%的持有比率在VGT持股中排名第4，萬事達卡則以2.7%的比率排名第5。XLK則分別持有這兩家公司約3.6%和3%。

目前，科技類股占史指比重約為28%，超過醫療保健和消費性非必需品類股兩者相加總和。

萬事達卡 指數 Visa

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