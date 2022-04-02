我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率衝至5%指日可待 房市熱度仍不減 今春買房不易

美殖利率倒掛 分析師：心態影響衰退

財經新聞組／綜合報導

關鍵的美債殖利率曲線出現倒掛，部分分析師認為這是經濟衰退的前兆。雖然這項指標並非100%正確，但在穆迪分析看來，如果曲線倒掛影響到群眾心理，衍生不斷強化的負面循環，則經濟衰退的風險將會真的顯著上升。

根據穆迪分析的報告，由因果關係檢驗，雖然殖利率曲線與人們情緒變化之間可能沒有直接的因果關係，但殖利率曲線會引起股市回報的變化，進而可能影響企業和消費者的信心，「因此，我們並沒有完全忽略殖利率曲線倒掛可能產生的心理影響。」

穆迪經濟學者指出，一段殖利率曲線暫時倒掛並不代表經濟衰退開始倒數計時，除非倒掛時間持續至少一個月。穆迪首選的殖利率曲線指標是10年期與3個月期美債殖利率之利差，該曲線目前尚未倒掛。不過，穆迪預計遠期殖利率曲線將在未來6至12個月內出現倒掛。

穆迪表示，目前其首選殖利率曲線指標暗示經濟在未來12個月內陷入衰退的可能性不到10%，但是如果用即期和遠期殖利率曲線來預估衰退可能性的話，未來12個月出現衰退的機率將穩步上升，今年底將接近30%。

報告指出：「在上次經濟衰退之前，人們有充足的理由對殖利率曲線持懷疑態度，但基於聯準會(Fed)對衰退感到恐慌的跡象，這次殖利率曲線暗示衰退可能是正確的，因為政策錯誤的風險高得令人不安。」

市場押注，穆迪首選的殖利率曲線指標將在未來1年出現倒掛。穆迪表示，這時的Fed貨幣政策立場至關重要。

穆迪表示，到今年年底，聯邦基金利率目標區間可能達到2%至2.25%，接近其預估的2.5%的長期均衡利率，「Fed計畫將聯邦基金利率提高至中性利率之上，若這與殖利率曲線倒掛同時發生，將引發經濟衰退。」

殖利率 聯準會 貨幣

上一則

財經簡訊

下一則

支付業改類金融 科技股權重將減

延伸閱讀

濫售類鴉片藥案 CVS等藥店8.6億元和解

濫售類鴉片藥案 CVS等藥店8.6億元和解
房市寒冬 中國15家房企年報難產 專家：今年更不樂觀

房市寒冬 中國15家房企年報難產 專家：今年更不樂觀
美債驚現「經濟衰退」訊號 關鍵殖利率曲線3年來首倒掛

美債驚現「經濟衰退」訊號 關鍵殖利率曲線3年來首倒掛
通膨蠶食收入 5妙招省荷包

通膨蠶食收入 5妙招省荷包

熱門新聞

俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
俄羅斯總統普亭發動侵烏戰爭，可能導致全球化局部倒退。 路透

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

2022-04-01 07:28
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59

超人氣

更多 >
美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點

美國經濟幾乎全面重返常軌 就差這點
78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行
俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年

俄烏戰讓全球經濟重返70年代？克魯曼：恐回到1914年
白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰

白俄羅斯人自組部隊前往烏克蘭 矢言為爭取自由而戰
難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住

難得度假 回不去了 烏克蘭1家5口困夏威夷 民眾免費借住