美殖利率倒掛 分析師：心態影響衰退

關鍵的美債殖利率 曲線出現倒掛，部分分析師認為這是經濟衰退的前兆。雖然這項指標並非100%正確，但在穆迪分析看來，如果曲線倒掛影響到群眾心理，衍生不斷強化的負面循環，則經濟衰退的風險將會真的顯著上升。

根據穆迪分析的報告，由因果關係檢驗，雖然殖利率曲線與人們情緒變化之間可能沒有直接的因果關係，但殖利率曲線會引起股市回報的變化，進而可能影響企業和消費者的信心，「因此，我們並沒有完全忽略殖利率曲線倒掛可能產生的心理影響。」

穆迪經濟學者指出，一段殖利率曲線暫時倒掛並不代表經濟衰退開始倒數計時，除非倒掛時間持續至少一個月。穆迪首選的殖利率曲線指標是10年期與3個月期美債殖利率之利差，該曲線目前尚未倒掛。不過，穆迪預計遠期殖利率曲線將在未來6至12個月內出現倒掛。

穆迪表示，目前其首選殖利率曲線指標暗示經濟在未來12個月內陷入衰退的可能性不到10%，但是如果用即期和遠期殖利率曲線來預估衰退可能性的話，未來12個月出現衰退的機率將穩步上升，今年底將接近30%。

報告指出：「在上次經濟衰退之前，人們有充足的理由對殖利率曲線持懷疑態度，但基於聯準會 (Fed)對衰退感到恐慌的跡象，這次殖利率曲線暗示衰退可能是正確的，因為政策錯誤的風險高得令人不安。」

市場押注，穆迪首選的殖利率曲線指標將在未來1年出現倒掛。穆迪表示，這時的Fed貨幣 政策立場至關重要。

穆迪表示，到今年年底，聯邦基金利率目標區間可能達到2%至2.25%，接近其預估的2.5%的長期均衡利率，「Fed計畫將聯邦基金利率提高至中性利率之上，若這與殖利率曲線倒掛同時發生，將引發經濟衰退。」