AerCap租賃義航12架空巴客機

全球最大飛機出租商AerCap Holdings NV表示，將自明年起開始向義大利國有航空公司ITA Airways提供12架全新空中巴士客機。該公司已與ITA簽署了10架新空巴A320neo客機和2架新空巴A330neo客機的租賃協議。

蘋果、高通 被小摩移出關注名單

科技巨頭蘋果和高通被摩根大通分析師由關注名單中刪除。小摩表示，投資人似乎正對消費電子產品相關個股感到擔憂，因消費者支出可能出現回落。分析師指出，從價值股轉向成長股的「初步跡象」顯示，經濟衰退似乎是投資人目前關注的焦點。

眾院要亞馬遜 說明倉庫倒塌處理

美國眾議院監督委員會(Oversight Committee)對亞馬遜的勞工制度展開調查，要求該公司交出與去年伊利諾伊州致命倉庫倒塌有關的資料。去年12月一場龍捲風席捲亞馬遜的伊利諾州倉庫，導致110萬平方英尺設施的屋頂倒塌，建築物兩側40英尺高、11英寸厚的牆壁向內倒塌。有6人喪生。

雨刷恐故障 通用召回68.2萬SUV

由於擋風玻璃雨刷可能出現故障，通用汽車 (GM)將召回68.2萬輛小型SUV，涵蓋2014年和2015年式雪佛蘭Equinox和GMC Terrain。GM表示，雨刷模組中的球形接頭可能生鏽，導致一支或兩支雨刮失效，增加撞車風險。經銷商將檢查模組，視狀況維修或更換。車主將在5月2日後收到通知。

漏油+軟體 福特召回73.7萬輛車

福特汽車將在美國召回73.7萬輛汽車，因零件可能會導致漏油和可能阻礙剎車的軟體故障。福特將召回34萬5451輛2020-2022年份福特Escape和2021-2022年份1.5升的Bronco Sport，因為引擎機油分離器外殼可能破裂，可能因此漏油而導致引擎起火。另外召回39萬1836輛2021-2022年份F-150。

史泰登島亞馬遜員工票決加入工會

紐約史泰登島亞馬遜倉庫的員工1日投票 決定加入工會，這是組織性勞工運動的開創性舉措，也是這家積極反對公司工會化努力的電商巨頭的慘敗。投票結果為2654票贊成加入工會，2131票反對。約有8325名員工有資格投票是否加入工會。雖然有67張選票有問題，但數目不足以改變選舉結果。