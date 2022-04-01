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2/3新屋買家 要花逾千元修繕

財經新聞組／綜合報導

買房前，別忘了編列維修費用預算。根據保險公司Hippo的調查，有77%的屋主在買房後的第一年就遇到需要支付維修費用的意外問題。三分之二的人花費超過1000元來解決。

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，2月房屋中位價達到35萬7300元。雖然不斷攀升的利率使市場降溫，但2021年售出的成屋超過600萬套，是2006年以來最高數字。

有些買家最後被迫採取競標，Hippo調查中有68%的屋主表示支付的房價高於標價。Hippo資深承保經理威爾森(Steve Wilson)表示，跳過房屋檢查或不以此為購屋條件，也變得越來越普遍。

他說，「買家應該提出要求，即使它不是購買的一部分。」「因它將凸顯出可能需要注意的一些事情。」

在Hippo的調查中，34%受訪者表示，意外維修成本不到1000元；另有30%表示支付價格在1000至2499元間；23%表示支付2500至4999元；最後的13%花費更多。

雖然為維修房屋預留資金是明智之舉，但也可以採取一些措施避免昂貴的維修費用。例如，務必探明水的主開要關位置。如果發現冰箱或洗衣機水管漏水，關閉該閥門可以防止更嚴重的損壞。

威爾森說，「修水管的費用可能在1萬到1.5萬元間。」

此外還還應定期維護主要系統，例如暖氣和冷氣。而且，如果房屋檢查報告中遺漏了某些內容，像是在冬季進行檢查時往往忽略冷氣系統，關鍵是須對其進行評估，以便在需要時發揮作用。

此外，牢記家中主要電器的使用壽命。

例如，根據家用電器製造商開利(Carrier)的說法，如果維護良好，暖爐通常可以使用15至20年。如果你的年齡接近這個數字，就知道該準備更換或修理它，而不是對故障感到驚訝。

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