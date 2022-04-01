美股尾盤重挫 疫來首季收跌

美股31日連續第二個交易日下跌，結束了華爾街 動盪的第1季。

道瓊工業平均指數 下跌550.46點或1.56%至3萬4678.35點。史坦普500指數下跌72.04點或1.57%至4530.41點。那斯達克綜合指數下跌221.76點或1.54%至1萬4220.52點。收盤前最後一個小時跌幅加深，股指收於盤中低點。

31日是3月和第1季最後一個交易日。尾盤的大波動往往代表基金經理人調整投資組合部位。

第1季道指和那指分別下跌4.8%和5.2%，史指下跌10%。聯準會(Fed)展開升息循環、高通膨和俄羅斯入侵烏克蘭，都是讓股指陷入掙扎的原因。

對於所有三大股指，這是2020年第1季以來的第一個負值單季，當時正逢美國新冠疫情開始。

不過3月是其中的亮點，主要股指在下半月的2周內大幅走升。史指和那指上揚逾3%，道指走升2.2%。

由於分析師 對未來個人電腦市場的擔憂，半導體和科技硬體股承壓。在巴克萊分析師將評級從加碼調降至同權後，AMD下跌8.29%。惠普和戴爾在摩根史坦利從加碼調降至同權，分別下跌6.54%和7.59%。

Walgreens Boots Alliance下跌5.67%，拖累道指。

銀行股是另一個疲軟領域，摩根大通下跌2.99%，高盛下跌1.64%。