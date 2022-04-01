我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

美股尾盤重挫 疫來首季收跌

財經新聞組／綜合報導

美股31日連續第二個交易日下跌，結束了華爾街動盪的第1季。

道瓊工業平均指數下跌550.46點或1.56%至3萬4678.35點。史坦普500指數下跌72.04點或1.57%至4530.41點。那斯達克綜合指數下跌221.76點或1.54%至1萬4220.52點。收盤前最後一個小時跌幅加深，股指收於盤中低點。

31日是3月和第1季最後一個交易日。尾盤的大波動往往代表基金經理人調整投資組合部位。

第1季道指和那指分別下跌4.8%和5.2%，史指下跌10%。聯準會(Fed)展開升息循環、高通膨和俄羅斯入侵烏克蘭，都是讓股指陷入掙扎的原因。

對於所有三大股指，這是2020年第1季以來的第一個負值單季，當時正逢美國新冠疫情開始。

不過3月是其中的亮點，主要股指在下半月的2周內大幅走升。史指和那指上揚逾3%，道指走升2.2%。

由於分析師對未來個人電腦市場的擔憂，半導體和科技硬體股承壓。在巴克萊分析師將評級從加碼調降至同權後，AMD下跌8.29%。惠普和戴爾在摩根史坦利從加碼調降至同權，分別下跌6.54%和7.59%。

Walgreens Boots Alliance下跌5.67%，拖累道指。

銀行股是另一個疲軟領域，摩根大通下跌2.99%，高盛下跌1.64%。

指數 分析師 華爾街

上一則

美股最錢線／高盛：短期上漲空間不大

下一則

2/3新屋買家 要花逾千元修繕

延伸閱讀

油價+利率倒掛 股指終止連4漲

油價+利率倒掛 股指終止連4漲
美運輸股漲勢衝鋒 為整體美股閃爍多頭訊號

美運輸股漲勢衝鋒 為整體美股閃爍多頭訊號
大型科技股續漲 特斯拉無懼上海廠停工大漲8%

大型科技股續漲 特斯拉無懼上海廠停工大漲8%
美股自Fed升息來竟漲了6.6% 只怕殖利率續漲承受不了

美股自Fed升息來竟漲了6.6% 只怕殖利率續漲承受不了

熱門新聞

美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供