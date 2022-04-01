美股最錢線／高盛：短期上漲空間不大

高盛 集團和瑞銀財富管理的策略師31日警告，本月歐股和美股自今年以來雖首次出現走升，但可能沒有太大的進一步上漲空間。

高盛策略師歐本海默(Peter Oppenheimer)在報告中寫道，「明確地說，我們認為短期內上行空間不大。」瑞銀財富管理全球首席投資 總監海菲爾(Mark Haefele)表示贊同，聲稱「我們現在的基本假設是股市僅溫和上漲。」

高盛和瑞銀對年底史坦普500指數的目標均為4700點，比當前水平高出不到2%。兩家機構也都認為，在最壞的假設下，史指將下跌約22%至3600點。

瑞銀財富管理表示，維持謹慎觀點的原因「一定程度上反映出企業獲利面臨的風險」；高盛團隊指出，「在與客戶討論後，它們對美股當前估值水平顯然缺乏信念或熱情。」理由包括「經濟放緩和利率上漲的環境」。

Generali Investments也同樣抱持悲觀立場，「我們認為在當前的估值水平上，繼續追逐3月股市的反彈價值不大。」該投行在當季展望中指出，「股票 波動率相較於債券波動率大幅下降，是撐不了多久的。」

雖說漲勢可能正在失去動能，但高盛和瑞銀財富管理都認為投資人仍有機會。

瑞銀財富建議關注能源、食品、數據和氣候，這些類股勢將受惠於俄烏戰爭後對安全和穩定的重新關注。

高盛團隊則認為，與其投資成長型、價值型等特定類型股票，投資人應當尋找「可以創新、顛覆、推動和適應」的個股，並關注其獲利率。