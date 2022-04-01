我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支持跨性別 申請護照11日起可選X性別 社安卡今秋跟進

北約控俄撒謊 「在集結非撤離」 普亭：停火時機未到

美股最錢線／高盛：短期上漲空間不大

財經新聞組／綜合報導

高盛集團和瑞銀財富管理的策略師31日警告，本月歐股和美股自今年以來雖首次出現走升，但可能沒有太大的進一步上漲空間。

高盛策略師歐本海默(Peter Oppenheimer)在報告中寫道，「明確地說，我們認為短期內上行空間不大。」瑞銀財富管理全球首席投資總監海菲爾(Mark Haefele)表示贊同，聲稱「我們現在的基本假設是股市僅溫和上漲。」

高盛和瑞銀對年底史坦普500指數的目標均為4700點，比當前水平高出不到2%。兩家機構也都認為，在最壞的假設下，史指將下跌約22%至3600點。

瑞銀財富管理表示，維持謹慎觀點的原因「一定程度上反映出企業獲利面臨的風險」；高盛團隊指出，「在與客戶討論後，它們對美股當前估值水平顯然缺乏信念或熱情。」理由包括「經濟放緩和利率上漲的環境」。

Generali Investments也同樣抱持悲觀立場，「我們認為在當前的估值水平上，繼續追逐3月股市的反彈價值不大。」該投行在當季展望中指出，「股票波動率相較於債券波動率大幅下降，是撐不了多久的。」

雖說漲勢可能正在失去動能，但高盛和瑞銀財富管理都認為投資人仍有機會。

瑞銀財富建議關注能源、食品、數據和氣候，這些類股勢將受惠於俄烏戰爭後對安全和穩定的重新關注。

高盛團隊則認為，與其投資成長型、價值型等特定類型股票，投資人應當尋找「可以創新、顛覆、推動和適應」的個股，並關注其獲利率。

高盛 投資 股票

上一則

財經簡訊

下一則

美股尾盤重挫 疫來首季收跌

延伸閱讀

高盛：美股這波上漲有7支柱 但再漲空間有限

高盛：美股這波上漲有7支柱 但再漲空間有限
高盛：油價2字頭 全球大衰退

高盛：油價2字頭 全球大衰退
高盛最新預測：Fed 5、6月會議各將升息2碼

高盛最新預測：Fed 5、6月會議各將升息2碼
企業獲利展望黯淡 高盛下修美股史坦普500指數目標價

企業獲利展望黯淡 高盛下修美股史坦普500指數目標價

熱門新聞

美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

2022-03-30 05:54

超人氣

更多 >
華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名
救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入

救61歲亞裔婦 披薩店父子共被砍10刀住院 善心捐款湧入
曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍

曼哈頓華埠堅尼路男子墜樓當場身亡 血流一地白布裹屍
「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員

「叛徒」 澤倫斯基震怒 開除國安部門2高級成員
普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供

普亭簽署法令 外國買家不以盧布買天然氣就斷供