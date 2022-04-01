法拉第未來遭SEC調查

電動車新創公司法拉第未來表示，其部分員工、包括管理團隊成員，已收到美國證券交易委員會(SEC)的傳票，將對該公司進行正式調查，因發現其員工向投資人做出某些不正確的陳述。法拉第未來在11月延後公布上季財報，並已成立一個特別委員會來審查有關不正確披露的指控。

Walgreens財報超出預期

Walgreens Boots Alliance第2財季獲利超出預期，因Omicron變種病毒加劇了對加強劑和篩檢的需求，帶進不少客流量。淨利從去年同期的10.3億元或每股1.19元降至8.83億元或每股1.02元。不計項目，每股獲利1.59元，超過預期的1.4元。銷售額337.6億元，超過預期的334億元。

大摩降評戴爾、惠普

摩根史坦利看空個人電腦(PC)銷售，調降戴爾科技和惠普的股票評級和目標價。戴爾評級從「加碼」調降至「同權」，惠普評級則從「同權」調降至「減碼」；戴爾目標價從66元降至60元，惠普則從34元降至31元。理由是對年底前的IT硬體前景「更趨保守」。

核心PCE增5.4% 39年新高

商務部表示，Fed最關注的通膨指標核心PCE物價指數 續揚，顯示物價上漲壓力巨大。剔除食品和能源價格的核心PCE物價指數年增5.4%，略低於預期的5.5%，創1983年4月以來最大漲幅。月增0.4%，符合預期。2月PCE物價指數年增6.4%，創1982年以來新高，為Fed目標的3倍以上。

初請失業金 人數 升至20.2萬人

勞工部報告，截至3月26日當周初請失業金人數微升至20.2萬人，較前周修正後的18.8萬人增加1.4萬人。波動較小的4周移動平均數下滑至20萬8500人，較前周修正後的21.2萬人減少3500人。截至3月19日當周持續申領人數減少3.5萬人至130.7萬人，為1969年12月來最低水平。

俄烏衝突 保險 市場損失350億

標普全球(S&P Global)估計，俄羅斯與烏克蘭衝突導致專業保險市場損失160-350億元，其中包括可能的航空保險損失總額60-150億元；其他可能受衝突影響的專業領域包括網路、政治風險和海上戰爭保險。飛機租賃商與保險業者和再保險業者間的法律糾紛可能會纏訟數年。