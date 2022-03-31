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iPhone需求旺…以舊換新降價 最高抵650元

財經新聞組／綜合報導
蘋果的iPhone需求仍強勁。（路透）
蘋果的iPhone需求仍強勁。（路透）

美國商銀分析師表示，雖然近日報導指稱蘋果削減了iPhone 13和新款iPhone SE的產量，但iPhone的需求仍然強勁。

美國商銀分析師在報告中表示，「雖然這些報導可能會讓一些投資人認為需求存在風險，但根據對iPhone以舊換新價格的分析，我們認為市場對iPhone的需求依然強勁。」

美國商銀表示，在3月初推出429元的iPhone SE後，蘋果調降了部分iPhone機型的以舊換新價格。報告指出，符合以舊換新條件的最新型號iPhone 12 Pro Max現在價值650元，而不是發布新機前的700元。分析師認為，這代表需求仍然強勁，因為蘋果不需要花太多錢來說服人們用舊款iPhone換用新機。

分析師表示：「相較之下，2019年蘋果提供高價以舊換新，而不是由第三方來推動升級。」「另外，中國上海實施另一輪封鎖；然而，正如我們之前指出的那樣，業者已經學會了如何在疫情繼續進行製造，蘋果和富士康都有能力將生產轉移到其他地區。截至目前為止，我們預計這些停工不會產生實質性影響。」

美國商銀分析師表示，其在1月進行的一項全球調查顯示，25%的受訪者仍然擁有iPhone 8或更早版本，這是蘋果新款iPhone SE更具吸引力的另一個跡象。舊款iPhone用戶是iPhone SE的目標受眾。

美國商銀表示，「我們認為這是推動手機更換周期的機會。」「蘋果的目標可能是讓這些用戶升級到更新的iPhone，這可能是蘋果在中國仍接受iPhone 6和6 Plus以舊換新但在美國和英國不接受的原因。」

美國商銀表示，蘋果通常靠增加iPhone用戶數來受益，然後可以將其貨幣化以提高服務收入。在第1財季，蘋果的服務業務同比增加24%至195.2億元。

iPhone 蘋果 分析師

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