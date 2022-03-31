油價+利率倒掛 股指終止連4漲

投資人繼續關注烏克蘭 和債券市場發展，美股30日下跌，結束連漲走勢。

史坦普500指數 下跌29.15點或0.63%至4602.45點。那斯達克綜合指數下跌177.36點或1.21%至1萬4442.27點。道瓊工業平均指數下跌65.38點或或0.19%至3萬5228.81點。道指和史指均結束連續4天上漲。

自烏克蘭戰爭開始以來一直飆升的原油價格30日上漲逾3%，達到每桶107元。美國原油庫存下降。石油股隨之走高，Valero上漲3.95%，Phillips 66上漲4.76%。

在財報令人失望後，幾支零售股承壓，Five Below下跌6.53%；Chewy跌幅16.15%；RH下跌13.31%。在上漲個股方面，服裝股Lululemon在發布樂觀財測並宣布股票回購計畫後上漲9.58%。

半導體股是市場的另一個弱點，Marvell Technology下跌4.14%，輝達下跌3.37%。雖財報獲利強於預期，美光仍下跌3.52%。

其他方面，連續11個交易日上漲的蘋果下跌0.66%。在摩根大通調降評級後，寶鹼價下跌0.69%。

美國5年期和30年期國債殖利率 28日自2016年以來首次倒掛，而2年期和10年期利差在29日接近倒掛，30日維持在2個基點附近。區域銀行股承壓，Zions Bancorp下跌3.4%，紐約梅隆銀行下跌1.71%。