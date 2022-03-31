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物價飆漲 谷歌搜索糧食券大增

財經新聞組／綜合報導

最新統計數據顯示，從房租到汽油再到食品的通膨水平不斷上升，對許多美國家庭持續造成沉重打擊，可能會掀起另一波糧食券的風潮。

根據DataTrek的數據，谷歌上的糧食券搜索量比疫情前水平高出100%。自2022年初以來，隨著通貨膨脹加速，尤其是在加油站，搜索量更呈明顯上升趨勢。

由於新冠疫情導致數百萬人失去工作，搜索量在2020年4月達到頂峰。

DataTrek指出，「值得注意的是，『糧食券』的谷歌搜索量在其他經濟指標反映美國經濟火熱之下仍然相對偏高，但我們懷疑食品通膨和與疫情前相比仍然偏低的勞動參與率是否是其中因素之一。」

根據政府數據，截至2021年底，約有4150萬人領取糧食券。每人平均福利為218元。

光靠對糧食券的統計自然不準確，但有夠多的跡象顯示，許多家庭每天都在努力維持生計。

在租金、食品和二手車價格上漲情況下，2月消費者物價指數(CPI)上漲了7.9%，創40年來最快的年增率。GasBuddy表示，全美平均汽油價格為4.23元，較一年前上漲60多分。

消費者當然已經注意到日常生活支出預算正在捉襟見肘。

密西根大學3月消費者信心指數創年內新低。且出現自1940年代中期以來最大比例的受訪者認為個人財務狀況惡化。

華爾街專業人士認為，現在正走向經濟成長放緩。

Pimco創始人格羅斯(Bill Gross)表示，「我不認為現在的7%或更高的通膨率就真是我們的未來。很多事情都會逆轉，比如房價、油價和二手車價格。我預計未來幾年的通膨率在4%至5%左右。這就是滯脹，但這不是80年代初的那種滯脹。」

糧食券 疫情 油價

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