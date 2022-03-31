美股最錢線／殖利率倒掛 不利科技金融

美債2年期殖利率 和10年期殖利率29日盤中短暫出現倒掛，雖利差很快恢復正值，已引發華爾街對這是否預示經濟衰退到來的前兆。但美股仍連4日大漲，讓人感到迷惑。

美國商銀包括阿西斯(Gonzalo Asis)和普拉薩德(Riddhi Prasad)在內的策略師較為謹慎，認為美股當下的反彈可能是「熊市 陷阱」。目前基本面依然疲軟，股市卻無視鷹派的聯準會(Fed)與美債倒掛而強勁反彈，這是無法持續下去的。

他們指出，大幅反彈是熊市中典型的波動。從歷史數據來看，連續10天大幅上漲在熊市中很常見。自1927年以來的11次熊市中，有4次熊市中都出現10個交易日漲幅超過10%的情況。當前的Fed政策也不大可能給市場帶來支持；相反，Fed樂見金融環境緊縮以幫助其遏制通膨，這意味著風險資產應該下跌。

摩根史坦利財富管理部投資長莎樂特(Lisa Shalett)表示，隨著曲線出現倒掛，大型科技股剛出現的反彈可能會遭遇停滯，「在目前估值和獲利預期水平下，我們對這些股票 的估計並不樂觀，Fed的政策執行更可能加劇風險。」

大摩另一位分析師威爾森(Michael Wilson)則表示，目前美股沒有充分反映出Fed政策轉變、高通膨和烏克蘭戰爭對經濟成長的不利影響，當前股票風險溢價應該更高。大摩將金融股評級從加碼調降至中性。

不過法巴銀行策略主管吉第亞(Ankit Gheedia)表示，隨著殖利率上升，獲利和虧損企業的命運將越來越分化。因此，投資人應保持對全球優質和賺錢公司的偏重。

較高的借貸成本也可能對成長型類股造成更大的壓力。Liberum Capital戰略、會計和永續發展主管克萊門(Joachim Klement)表示：「實質殖利率應該也會開始上升，這將對成長型股票構成威脅，但會支撐價值型股票上漲。」