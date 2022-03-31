我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

財經簡訊

財經新聞組／整理

利率升 再融資件數減60%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降6.8%；這是因為符合資格的30年期固定利率房貸平均利率從4.50%升到4.80%。推動整體房貸需求下滑的是再融資申請上周下降15%，較一年前下降60%。房貸中的再融資比率從前周的44.8%降至總申請量的40.6%。

性騷擾訴訟 動視1800萬和解

電子遊戲巨頭動視暴雪與美國平等就業機會委員會(EEOC)達成和解。EEOC在經過長達數年的調查後於9月提出告訴，指控動視暴雪的員工遭受嚴重的性騷擾和懷孕歧視，並且該公司對投訴的員工進行了報復。和解包括為2016年9月1日之後在該公司工作的合格索賠者賠償1800萬元。

AerCap租俄價值33億飛機

全球最大飛機出租商愛爾蘭公司AerCap表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，其向俄羅斯出租的飛機和引擎淨帳面價值為33億元，「仍在控制範圍內」。截至2021年底，按帳面淨值計算，其5%的機隊租賃給俄羅斯。該公司已從俄羅斯收回並移除其擁有的22架飛機和3個引擎。

ADP：私企增45.5萬職位

薪資處理公司ADP公布報告，私人企業就業崗位在3月穩健增加，代表雖然勞動市場趨緊，但招聘活動仍然強勁。ADP表示，當月私人就業人數增加45.5萬，符合《道瓊》估計的45萬人，但這是2021年8月以來的最低水平。總數略低於2月上修後的48.6萬人，並使第1季就業人數達到145萬。

通膨衝擊 20%勞工寅吃卯糧

根據Salary Finance的報告，超過四分之三的在職者表示，過去一年通貨膨脹影響了他們的財務狀況。根據2月對3000多名在職成年人的調查，大約20%的員工經常寅吃卯糧，高於去年的15%。大約四分之一受訪者表示難以負擔必要的開支，三分之一的人無法積累儲蓄。

蘋果開放部分App外部支付

蘋果宣布允許用戶在使用手機中的「閱讀軟體」時，可使用其App的外部聯結，以使用戶能夠註冊或管理其帳戶。這些「閱讀軟體」包括蘋果應用商店(App Store)中一些最熱門的軟體，包括Spotify和Netflix。但該規則不適用於所有軟體。提供App內購買的遊戲仍須使用蘋果的支付系統。

就業 俄羅斯 蘋果

上一則

去年賺逾110億美元 創歷史最佳

下一則

蘋果砸5000萬美元 幫助供應商員工提升技能

延伸閱讀

蘋果砸5000萬美元 幫助供應商員工提升技能

蘋果砸5000萬美元 幫助供應商員工提升技能
傳蘋果、臉書也被騙倒 駭客假冒執法官員取得用戶個資

傳蘋果、臉書也被騙倒 駭客假冒執法官員取得用戶個資
西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原

西方制裁俄羅斯有用嗎？盧布幾乎完全復原
蘋果放棄對閱讀器App抽佣 傳將從金融領域「突圍」

蘋果放棄對閱讀器App抽佣 傳將從金融領域「突圍」

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
俄羅斯侵略烏克蘭已觸動國際油價大漲。 路透

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

2022-03-26 18:47
針對俄企手機擬裝載華為的鴻蒙操作系統。華為27日晚上回應，目前暫無計畫在海外推出搭載Harmony OS的手機。（取自每日頭條）

俄企手機停止認證安卓 稱改用鴻蒙系統 華為回應

2022-03-27 12:15
拜多年來當地大學、政府機構和商業領袖的積極投資，以及加拿大寬鬆的移民政策所賜，多倫多已崛起為北美第三大科技中心。路透

多倫多崛起為北美第3大科技樞紐 靠什麼打敗邁阿密？

2022-03-27 08:59
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離