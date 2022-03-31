利率升 再融資件數減60%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降6.8%；這是因為符合資格的30年期固定利率房貸平均利率從4.50%升到4.80%。推動整體房貸需求下滑的是再融資申請上周下降15%，較一年前下降60%。房貸中的再融資比率從前周的44.8%降至總申請量的40.6%。

性騷擾訴訟 動視1800萬和解

電子遊戲巨頭動視暴雪與美國平等就業 機會委員會(EEOC)達成和解。EEOC在經過長達數年的調查後於9月提出告訴，指控動視暴雪的員工遭受嚴重的性騷擾和懷孕歧視，並且該公司對投訴的員工進行了報復。和解包括為2016年9月1日之後在該公司工作的合格索賠者賠償1800萬元。

AerCap租俄價值33億飛機

全球最大飛機出租商愛爾蘭公司AerCap表示，在俄羅斯 入侵烏克蘭之前，其向俄羅斯出租的飛機和引擎淨帳面價值為33億元，「仍在控制範圍內」。截至2021年底，按帳面淨值計算，其5%的機隊租賃給俄羅斯。該公司已從俄羅斯收回並移除其擁有的22架飛機和3個引擎。

ADP：私企增45.5萬職位

薪資處理公司ADP公布報告，私人企業就業崗位在3月穩健增加，代表雖然勞動市場趨緊，但招聘活動仍然強勁。ADP表示，當月私人就業人數增加45.5萬，符合《道瓊》估計的45萬人，但這是2021年8月以來的最低水平。總數略低於2月上修後的48.6萬人，並使第1季就業人數達到145萬。

通膨衝擊 20%勞工寅吃卯糧

根據Salary Finance的報告，超過四分之三的在職者表示，過去一年通貨膨脹影響了他們的財務狀況。根據2月對3000多名在職成年人的調查，大約20%的員工經常寅吃卯糧，高於去年的15%。大約四分之一受訪者表示難以負擔必要的開支，三分之一的人無法積累儲蓄。

蘋果 開放部分App外部支付

蘋果宣布允許用戶在使用手機中的「閱讀軟體」時，可使用其App的外部聯結，以使用戶能夠註冊或管理其帳戶。這些「閱讀軟體」包括蘋果應用商店(App Store)中一些最熱門的軟體，包括Spotify和Netflix。但該規則不適用於所有軟體。提供App內購買的遊戲仍須使用蘋果的支付系統。