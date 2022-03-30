克魯曼：美國經濟展望如何？取決於這三個「F」

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 表示，美國經濟展望將取決於三個「F」：聯準會（Fed）、財政政策（fiscal policy），以及糧食/燃料價格（food and fuel prices）。這三組「F」都與通膨後續發展密切相關。

克魯曼在紐約時報專欄撰文說，美國此刻通膨居高不下，反映受兩股力量影響。1).油價 和糧價勁揚（俄烏戰爭使情況惡化）和供應鏈打結；2). 普遍性的缺工。

另有第三股力量——「根深柢固」的通膨預期——也可能進一步推高通膨，但克魯曼認為目前為止尚未出現這種跡象。但萬一通膨長期維持在高檔，企業紛紛調漲價格，因為相信其他業者也會漲價，這將導致高通膨預期嵌入經濟。因此，為了防患於未然，此刻就應採取行動抑制物價、讓經濟稍稍降溫，不能放任經濟繼續火速擴張。

事實上，政府政策和國際事件已經為美國經濟降溫鋪路了。

先談第一個F。Fed已調升短期利率 0.25個百分點。短期利率是Fed能直接控制的利率，但對經濟而言並不具「直接重要性」。克魯曼舉例說，一家企業若評估是否借一筆貸款來投資升級兩年後就要過時的軟體，不會太在意現在的利率水準。貨幣政策要發揮效果，主要透過利率對長期投資（尤其是房屋興建）產生的影響，這意味真正重要的是長期利率。

長期利率反映的不只是Fed已經做了什麼事，也反映外界預期Fed未來會怎麼做。Fed立場從寬鬆轉向抗通膨，已經觸動長期利率——特別是房貸利率——顯著上揚。單是這一點，就會使營建活動減緩，導致經濟顯著降溫。

第二個F是財政政策。美國財政政策也已從寬鬆趨緊。一年前，「美國紓困計畫」（American Rescue Plan）提供家家戶戶大量的財務援助，包括發給一次性的振興振興支票、加碼版失業津貼，並擴大育兒抵稅額。

但如今，這些都已成過去。最後一批財政刺激措施，即育兒抵稅額，已在今年初到期結束。終止聯邦補助，可能削弱消費者支出。

再談第三組F。俄羅斯侵略烏克蘭已推升糧食和燃料價格，對家庭預算構成壓力，或許會壓縮其他方面的支出。

克魯曼指出，美國石油大致上可自給自足，又是糧食淨出口國，一般而言，油價和糧價變貴照理說不至於導致美國變窮。畢竟在許多人財務更緊的同時，另有一些人變得更富有。然而，因油價和糧價上漲而手頭吃緊的人傾向削減支出，比變有錢的人擴大支出的可能性更高。尤其當年頁岩油泡沫化的後遺症讓石油公司至今餘悸猶存，縱使現在銷售油品的獲利突然變得更可觀，也不願貿然提高投資和擴產。

結論是：美國貨幣和財政政策加上國際事件，正給疫後經濟快速復甦踩煞車。對於許多觀察家憂慮Fed抗通膨「落後曲線」，克魯曼倒不太擔心。他更擔心美國經濟降溫速度比Fed決策官員預期還快——美國今年底的失業率真的只有Fed預料的3.5%嗎？令人存疑。