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全美各州辭職率比一比 阿拉斯加、南卡羅來納最高 紐約最低

財經新聞組／綜合報導
全美辭職率各地不同，阿拉斯加與南卡羅來納州並列最高，紐約最低。（歐新社）
全美辭職率各地不同，阿拉斯加與南卡羅來納州並列最高，紐約最低。（歐新社）

美國勞工在新冠疫情期間掀起大辭職潮，辭職找新工作，不過程度各地有所不同。

WalletHub引用美國勞工統計局數據示，根據最近一個月和過去12個月的辭職率對美國各州進行排名。這些數據納入自願離職的員工人數，但不包括解雇、退休和調動。

Hobart and William Smith學院院長雅各布森(Joyce Jacobsen)在研究中寫道：「不同州有不同的經濟體，有些州遠距工作選擇較少且失業率較低，但辭職率更高。」「低失業率意味著勞工有更多選擇去從事更有吸引力的工作。」

根據統計，阿拉斯加州和南卡羅來納州在辭職率排名最高。雖然人口是全美第四少，但阿拉斯加州過去12個月的辭職率接近4%。

紐約州排名最低，過去12個月的辭職率為1.87%。麻州、康州和明尼蘇達州的勞工流動率也較低。

由於職位空缺維持在歷史高位附近，勞工對雇主的需求很高。

WalletHub分析師岡薩雷斯(Jill Gonzales)表示：「美國勞工從這項研究可得到的關鍵結論是，後疫情時代的勞動市場正在出現有利於員工的重大變化。」「職位空缺激增，而填補所有空缺職位的人數不足。這讓求職者擁有很大的籌碼，能夠談判更好的就業條件，並迫使雇主提供所有激勵措施。」

根據美國勞工統計局最新的職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)，2021年有4780萬勞工離職。隨著經濟從疫情影響中復甦，辭職率一直保持在偏高水平，即使1月全國總辭職率降至2.8%。

岡薩雷斯說，「雖然1月辭職率仍高，但最明顯的模式是，對於大多數州來說，這些辭職率低於過去12個月的平均值。」「這可能代表勞動市場正在慢慢趨於穩定，雇主和員工正在尋找工作日程和環境方面的共同點。」

勞工 阿拉斯加州 疫情

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