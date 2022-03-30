物價飆漲 美企緊急加薪

美國各企業正在緊急加薪，而通膨高漲與就業強勁的雙重效應，可能將持續推動美國物價上漲。（歐新社）

在美國物價以40年來最快的速度飆漲之際，英國金融時報（FT）報導，美國各企業正在緊急加薪，92%企業打算今年幫員工調升薪資，也凸顯通膨高漲與就業強勁的雙重效應，可能將持續推動美國物價上漲。

報導引述薪資分析公司PayScale的調查指出，美國92%的受訪企業表示，計畫在今年幫員工加薪，比率高於去年的85%。

達美航空本月宣布，從5月開始，旗下7.5萬名員工絕大多數將加薪4%。西南航空去年6月把最低時薪 上調到15美元後，最近又把一些芝加哥工作的最低時薪調高到18美元。

零售巨頭目標百貨 （Target）上月把時薪從15美元調升到最高24美元，還讓每周工作25小時的僱員也能享有公司醫保，比原先的30小時再放寬。

Vail渡假村在北美的37處度假山莊，最低時薪也調高到20美元，並表示多數時薪員工的加薪幅度將達30%。加薪的狀況不只服務業，全美互助保險公司下月開始也把最低時薪從18美元調高至21美元。

但PayScale的調查數據也顯示，加薪速度還是趕不上物價上漲速度，今年這些美國企業僅有44%的加薪幅度大於4%，面對近8%的通膨，實質薪資還是會下滑近4%。

美國聯準會（Fed）已經坦承，面臨薪資與物價連環上漲的隱憂，Fed主席鮑爾表示，目前美國的薪資上漲趨勢不符合Fed設定的2%通膨目標。

與此同時，美國的消費者物價指數（CPI）在今年2月創下7.9%的增長年率，是1980年代以來未見。

求職情報網站Glassdoor的經濟學家趙丹尼（音譯）說：「雇主明白認識到，目前要招聘或留住員工有多困難，因此調高薪資以脫離缺人困境。當前的事實是，對於物價快速上漲感到不滿的員工，現在的確有實力可以跟雇主談加薪。」

新冠肺炎疫情 的一連串管制措施，以及對實體經濟帶來的衝擊，使諸多美國人突然失去工作，變成在家自雇，或直接退出勞動市場。

結果，在去年新冠疫情舒緩、企業想恢復業務規模時，突然發現聘不到人回來上班，這使仍在工作的數千萬美國人有能力向公司談加薪。

然而，接下來房價、車價、油價以及消費品價格全面開始上漲，為了安撫眼見實質薪資縮水的員工，企業又必須開始新一輪加薪。

蓋洛普的本月民調顯示，17%的受訪美國民眾認為通膨是美國最重要的問題，比率高於2月的10%，更是1985年以來最高。