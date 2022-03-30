蘋果連漲11日 市值再叩關3兆元

蘋果 公司股票創下2003年以來最長的連續上漲天數。當時iPhone甚至還沒有問世，而諾基亞仍是全球最大手機製造商。

這家全球市值最高的公司股價29日上漲1.91%至178.96元，連續第11天上漲，較1月創下的歷史新高不到3元，收復今年全部跌幅，這在其41年股市歷史上十分罕見。

Gerber Kawasaki Inc. CEO葛伯(Ross Gerber)表示，「目前呈現在眼前是體質相對較佳和其他未來難以量化的企業間的差異。」「投資 人看好的是那些獲利成長更快的企業。」

因俄烏戰爭似乎就要進入尾聲，市場注意轉移到蘋果的獲利展望。蘋果今年的獲利預期被分析師調升了8.6%，遠高於於FAANG集團的其他股票。股價還成功地不受《日經》新聞有關減產的報導，距離3兆元市值僅迟尺之遙。

大型科技股和網路股近期普遍在2022年開局慘淡後反彈。因聯準會(Fed)宣示將數據調升利率，科技股表弱於大盤指數。較高的利率不利於現有高價的成長型類股未來獲利展望，包括科技股在內。

但一度棄身而去的投資人如今再度回歸，因股價相對便宜，並相信財務良好的大型科技股和雲端類股能夠繼續創造更大的獲利。

Matrix Asset Advisors投資長卡茲(David Katz)表示：「拋售過度讓這些大型科技公司跌至非常有吸引力的水平。」「蘋果是一家非常強大且充滿活力的成長型公司，就其估值而言，它仍然處於領先地位。」

今年來大型科技股的反彈讓投資人感到不解。10年期美債殖利率 本月上升逾50個基點達2.39%。

摩根史坦利財富管理投資長沙利特(Lisa Shalett)指出，在Fed採取措施應對通膨之際，以科技股為主的那斯達克100指數的漲勢一直「令人困惑」。