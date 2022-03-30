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戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

美國公布最新旅遊警示 稱俄國恐挑出並拘留當地美國人

談判+殖利率 股指連升4日

財經新聞組／綜合報導

交易員關注歐洲停火談判和債券市場關鍵水平，美股上漲，延續華爾街的漲勢。

道瓊工業平均指數上漲338.3點或0.97%至3萬5294.19點。史坦普500指數上漲56.08點或1.23%至4631.6點。那斯達克綜合指數上漲264.73點或1.84%至1萬4619.64點。道指和史指連續4個交易日上漲。

汽車股是漲幅最大的股票之一，福特和通用汽車分別上漲6.48%和4.61%。旅遊股也表現出色，凱撒娛樂和美國航空分別上漲5.66%和4.97%。

在科技方面，Netflix上漲3.52%，Snap上漲4.54%。莫德納在美國監管單位批准為50歲以上民眾接種額外加強劑後上漲4.37%。

5年期美國國債殖利率29日數度高於30年期國債殖利率，引發衰退擔憂。2年期和10年期國債殖利率之間的利差29日危險地縮小到接近倒掛。

對俄羅斯和烏克蘭停火的希望越來越大。俄羅斯國防部副部長福明(Alexander Fomin)表示，將「大幅」減少烏克蘭首都基輔附近的軍事活動。

企業消息方面，在宣布創始人史密斯(Fred Smith)將於6月1日卸任CEO並由內部升任後，聯邦快遞上漲3.7%。在醫療保健巨頭聯合健康集團宣布以每股170元的價格收購後，LHC集團上漲5.93%。

殖利率 指數 國債

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