德銀：Fed升息幅度恐會更大

德意志銀行近日發布研究報告指出，市場逐漸意識到今年即將召開的每次FOMC會議都可能會升息 50個基點，美債殖利率 持續飆升，突破近40年趨勢線。

美國10年期國債 殖利率上周總計飆升34.5個基點至2.491%，為2019年9月以來的最大單周升幅。本周繼續上揚，目前10年期美債殖利率升至2.47%，為2019年5月以來最高點。

在本月的FOMC會議上，聯準會(Fed)自2018年以來首次升息，朝著遏制高通膨邁出第一步，並釋出進一步收緊貨幣政策的訊號。

華爾街大型投行也越來越確信今年Fed會激進升息，高盛預計5、6月各升息50基點，花旗和美商銀也預計今年將多次升息50個基點，甚至連續4次大幅升息。

德意志銀行分析師瑞德(Jim Reid)表示，從經濟活動和通貨膨脹的角度來看，過去10年一直停滯不前，市場並不相信Fed在這個升息周期中有多大表現。

他強調，如果全球金融危機後的升息周期「可以從人們的記憶中抹去」，考量到「Fed的落後程度」，可能會評估今年的升息幅度達到300到400個基點，而非現在的240個基點左右。

瑞德說，總而言之，人們對這次升息周期一直存在誤解，思想還停留在上一個周期的趨勢上。

值得一提的是，即使10年期美債殖利率飆升，但根據DataTrek研究公司報告，實際利率仍然為負值。

DataTrek聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)在報告中指出，2013年，「縮債恐慌」(taper tantrum)將實際利率「在一個月內從類似水平推高到正值區間」。在今年第一次升息和目前多次50個基點升息預期的影響下，市場情緒的迅速轉變，可能會導致2022年版「縮債恐慌」。

根據DataTrek的報告，最近10年期國債殖利率上升的趨勢可能還沒有結束，實際利率也可能轉為正值。