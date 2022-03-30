達美樂中國加盟商擬香港 上市

根據線上申報文件，達美樂披薩(Domino's Pizza)的中國營運商達勢股份有限公司(DPC Dash)申請在香港證券交易所上市。文件顯示，在美國上市的授權加盟達美樂披薩經由全資實體持有DPC 15.7%的股份。有關定價和時程的關鍵資訊都暫時保留。

AIG壽險退休 業務部門申請IPO

美國保險公司AIG Inc的壽險和退休業務控股公司SAFG Retirement Services Inc申請首次公開募股(IPO)。SAFG截至去年12月31日的年度總收入為233.9億元，成長55%。同期調整後的稅後獲利成長14.5%至29.3億美元。在IPO後，AIG將繼續持有SAFG過半股份。

聯合健康54億元收購LHC集團

美國最大健保公司聯合健康集團(UnitedHealth Group)表示，為擴大其居家健康服務，將以約54億元的現金收購LHC Group。收購後LHC Group將與聯合健康的服務部門Optum合併。聯合健康為LHC Group每股股票支付約170元，較該股最後收盤價溢價8.12%。

Brookfield以160億收購尼爾森

收視率調查公司尼爾森控股(Nielsen Holdings)同意以每股28元的價格被私募股權財團Brookfield Business Partners收購。這筆交易價值160億元，包括債務在內。尼爾森是所有形式的媒體和內容的第三方受眾測量、數據和分析方面的全球領導者，每年在全球創造35億元的營收。

1月房價年增19.2% 庫存1.7月

S&P CoreLogic Case-Shiller全國房價指數1月同比上漲19.2%，高於12月的18.9%，為35年來第4高。20大城綜合指數年增19.1%，高於上月的18.6%。2月底庫存總量為87萬套，較1月增加2.4%，年減15.5%。按照目前銷售速度，供應量為1.7個月，高於1月創紀錄低點1.6個月，低於上年同期2.0個月。

Robinhood交易時間增4小時

Robinhood將增加4個小時交易時段，在美東時間上午7點至晚上8點提供服務，向24小時全天候股票目標邁進。在29日之前，Robinhood的交易時段是開盤前30分鐘至收盤後2小時。美股於美東時間上午9:30開市，下午4點收盤。最早可以在凌晨4點進行盤前交易，盤後最晚可以到晚上8點。