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美運輸股漲勢衝鋒 為整體美股閃爍多頭訊號

編譯黃淑玲／綜合外電
美國運輸類股指數近來反彈，表現優於大盤。 路透
美國運輸類股指數近來反彈，表現優於大盤。 路透

美國運輸類股股價近來節節攀高，華爾街日報分析，此跡象代表市場樂觀看待經濟成長力道，有可能帶動更大範圍的美股反攻。

經營車、船、鐵路、飛機運輸的業者發現，由於市場對產品、原物料和旅行的需求增長，營運前景光明。投資人認為，運輸類股的表現，可以做為整體商業環境即將繁榮的指標。

華爾街日報說，道瓊運輸股指數本月上漲8%，漲幅超前大盤；同期間，道瓊工業指數漲3.1%，史坦普500漲4.6%。道瓊運輸股指數追蹤20家美國大型運輸公司，包括包裹貨運巨人優比速（UPS）、鐵路營運商聯合太平洋鐵路（Union Pacific）等。

在美國聯準會（Fed）開始升息對抗通膨之後，運輸股依然表現強勁，給投資人吃了定心丸。道富環球顧問公司（State Street Global Advisors）投資策略長說：「這代表美國經濟比部分人認為的更具韌性，根基更穩固。」

運輸類股近日反彈，已收復今年失土。運輸類股在28日收盤後，今年迄今微漲0.1%，道瓊則是下跌3.8%，史坦普也跌4%。科技股掛帥的那斯達克，跌幅較深，達8.2%。

帶動這波運輸股上揚的個股包括：海運商Matson今年來大漲35%、租車公司Avis Budget集團漲25%、駁船營運商Kirby漲23%，聯合太平洋鐵路漲9.3%。

根據Cass貨運指數，2月美國貨運運輸量已經回補1月大減數量的近一半。貨運業者的議價能力也增強，聯邦快遞最近一季的銷售優於預期，即是因為調高的運費彌補較少的運量。航空公司高階主管則是說，旅行需求回來了，他們相信消費者仍願意支付因油價上漲而調高的票價。

指數 道瓊 投資

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