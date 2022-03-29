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需求減弱 蘋果減產iPhone SE

財經新聞組／綜合報導

據「日經亞洲」(Nikkei Asia) 28日報導，由於需求弱於預期，蘋果公司正在縮減其新款平價iPhone SE的產量。

根據報導，該公司已要求供應商將iPhone SE的產量削減約200萬支至300萬支，約占初始訂單的20%；這款5G新機售價為429元。報導另外也指出，蘋果還將2022年全年的AirPods訂單減少約1000萬台。

「日經」表示，產量下降是烏克蘭戰爭和通貨膨脹對電子產品需求產生負面影響的跡象。

iPhone SE不像蘋果其他高價iPhone那樣受歡迎。根據Counterpoint Research的統計，從發表到2021年第4季止，2020年版iPhone SE僅占所有iPhone銷量的12%。

包括蘋果在內的幾家主要科技公司在俄羅斯入侵烏克蘭後停止了在俄羅斯的銷售。美國、歐盟、日本、南韓和台灣都對俄羅斯的入侵實施了經濟制裁，擾亂了供應鏈，增加了通膨風險。

與此同時，摩根大通表示，iPhone SE在中國的銷售也可能會受限。分析師表示，由於新冠疫情的封鎖，交貨遞延期已經延長，而且不太可能在商店提貨。

iPhone SE於3月18日發表。雖然作為平價產品銷售，但其起價429元仍比蘋果在2020年推出的399元型號高出一截。

蘋果在中國的智慧手機市占率在2021年第4季創下歷史新高，這家iPhone製造商6年來首次奪回中國第一的寶座。

摩根大通警告，中國和印度的本土企業存在競爭風險，這些企業擁有主場優勢，在市場上的影響力更大。摩根大通表示，區域關稅也可能損害蘋果在這些國際市場上的競爭能力。

iPhone 蘋果 俄羅斯

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