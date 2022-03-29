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史指延續漲勢 科技推升那指

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數28日上漲，延續2周升幅，因投資人擺脫了對經濟衰退的擔憂並推高了科技股。

道瓊工業平均指數上漲94.65點或0.27%至3萬4955.89點。史指上漲32.46點或0.71%至4575.52點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲185.6點或1.31%至1萬4354.9點。在原油大跌逾11%至當日低點時，史指觸及盤中高點。

美國西德州中質原油(WTI)原油期貨下跌約7%，收在105.96元。布蘭特原油期貨結算價下跌近7%至每桶112.48元左右。

能源股隨油價下跌。雪佛龍和埃克森美孚分別下跌1.74%和2.81%。

在希望分拆其股票以支付股票股利後，特斯拉暴漲8.03%，引領科技股走高；微軟和亞馬遜分別走高2.31%和2.56%。

此外，華爾街恐慌指數Cboe波動率指數(VIX)，自1月14日以來首度收於20點以下。

部分美國國債殖利率曲線隔夜短暫倒掛，引發經濟衰退擔憂。5年期國債殖利率升至2.6361%，而30年期國債殖利率下跌不到1個基點至2.6004%。但稍後，殖利率曲線恢復正常。

然而，交易員關注的主要殖利率利差：2年期和10年期殖利率利差，目前仍為正值。

隨著殖利率曲線趨平，銀行股走低。摩根大通下跌0.73%，富國銀行下跌1.44%。

殖利率 指數 國債

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