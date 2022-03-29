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烏克蘭戰報#27：俄放棄「基輔去納粹化」新停火方案？

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

財經簡訊

財經新聞組／整理

SpaceX停產Crew Dragon

SpaceX高管透露，SpaceX已經停止生產新的Crew Dragon太空艙，以為下一代太空飛船計畫累積資源。目前該公司擁有4艘Crew Dragon，這為正在開發的太空艙Starship、SpaceX的月球和火星火箭的開發，增加不少緊迫性。

惠普17億併音頻設備商Poly

惠普公司(HP)表示，將以17億元現金收購音頻和影音產品製造商Poly，以讓該公司善用當前混合工作型態引發的電子產品熱潮。該交易以Poly每股40元的價格出售，較該公司最後收盤價溢價約53%。包括債務在內，收購價值為33億元。該交易預計將於2022年底完成。

輝瑞新冠治療藥 英測試

科學家表示，隨著全球新冠病毒病例再次激增，英國將針對美國製藥商輝瑞(Pfizer)的口服新冠病毒藥丸進行試驗調查，作為對該病住院患者的潛在治療方法。這項稱為RECOVERY試驗的新冠病毒潛在藥物隨機研究，將評估英國各醫院的Paxlovid是否能降低因新冠重症住院患者的死亡風險。

沃爾瑪部分賣場停售香菸

「華爾街日報」報導，沃爾瑪一些賣場將停售香菸。沃爾瑪發言人證實，加州、佛州、阿肯色州和新墨西哥州一些賣場內的香菸貨架將改為自助結帳、順手外帶食品和糖果貨架。沃爾瑪已經無法在包括紐約市在內的一些城市銷售香菸；競爭對手目標百貨在1996年完全停售菸草產品，CVS在2014年跟進。

貝萊德代操AIG 1500億資產

保險公司AIG表示，全球最大資產管理公司貝萊德將代為管理其人壽和退休業務600億元的全球投資組合和高達900億元的資產。AIG去年7月以22億元價格出售保險和年金部門9.9%的股權給黑石公司。AIG表示，貝萊德的Aladdin平台將同時為AIG以及人壽和退休部門提供投資管理。

2月貿易赤字 月減0.9%

商務部表示，2月商品貿易赤字較1月歷史新高下降0.9%至1066億元。出口受消費品出貨量升6.3%帶動，成長1.2%至1572億元。商品進口成長0.3%至2637億元。2月批發庫存在1月攀升1.1%後再增加2.1%；零售庫存繼1月增加1.9%之後，2月再增1.1%。

沃爾瑪 SpaceX 太空

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