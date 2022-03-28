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蘋果留關鍵人才 大發股票獎勵

財經新聞組／綜合報導
為留住關鍵人才，蘋果再支付最高20萬美元的股票獎勵給少數員工。（路透）
為留住關鍵人才，蘋果再支付最高20萬美元的股票獎勵給少數員工。（路透）

蘋果公司近來罕見加注心力在留住關鍵人才，據悉已再加發給一小群工程師最高多達20萬美元的股票獎勵。可見連蘋果這樣的大公司也感受到留人的壓力。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果近日已對一群分別從軟、硬體工程部門挑選出來的員工，發放限制性股票做為獎勵，價值從10萬至20萬美元不等，有些內部員工稱這筆獎金為「特別留職獎金」。

這筆獎金的目的，是透過分成多年授與公司股票來避免員工離職，而且如果蘋果股價繼續上漲，這些獎勵也會變得更有價值。蘋果股價今年來雖跌了4%，但過去12個月仍大漲逾40%。

蘋果去年12月也曾發放過以股票為主的特別獎金，主要發給設計客製化晶片、及研發未來虛擬和擴增實境（VR和AR）頭戴裝置的硬體科技部門員工，當時獎金最高18萬美元。

不過，蘋果過去鮮少仰賴這種獎金來保住員工。蘋果的晶片設計部門近來流失一些員工，而臉書母公司Meta已為了元宇宙事業擴大招募工程師。

消息人士說，蘋果這次發放特別獎金的對象，比去年12月那次少。蘋果最近幾周也已發給員工一般的年度獎金和調整薪資。蘋果每年授與員工兩次股票，分別在4月和11月。

通膨已對雇主們造成加薪壓力，加上蘋果正準備重返辦公室，這對部分員工來說也是項壓力來源。

蘋果 股票 晶片

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