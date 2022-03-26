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為進軍影視產業鋪路？ 傳蘋果CEO庫克將首度出席奧斯卡

編譯陳律安／綜合外電
蘋果執行長庫克和「樂動心旋律」的演員瑪麗麥特琳及特洛伊科特蘇爾（由右而左），3月11日出席美國電影學會獎（AFI Awards）午餐會的檔案照。　　美聯社
蘋果執行長庫克和「樂動心旋律」的演員瑪麗麥特琳及特洛伊科特蘇爾（由右而左），3月11日出席美國電影學會獎（AFI Awards）午餐會的檔案照。　　美聯社

奧斯卡頒獎典禮將於美西時間27日傍晚登場，這場影壇年度盛事今年除了照例星光閃閃，可能帶有更多「科技味」。據Hollywood Reporter前編輯兼Puck創辦合夥人Matthew Belloni說法，蘋果執行長庫克屆時也將出席。這是庫克首度出席奧斯卡盛會，也象徵蘋果進軍影視產業的決心

蘋果旗下串流服務Apple TV+，今年以「樂動心旋律」（CODA）獲奧斯卡最佳影片提名，特洛伊科特蘇爾則以本片獲提名最佳男配角，影星丹佐華盛頓也以「馬克白」獲提名最佳男主角。

蘋果並砸下2,500萬美元，取得「樂動心旋律」的播映權，寫下日舞影展紀錄。這筆金額對市值2.8兆美元的蘋果而言只是九牛一毛，但這部作品也讓蘋果除了科技巨擘再添個好萊塢大咖的身份。

即便奧斯卡頒獎典禮的收視人數不斷下滑，但串流業者仍十分看重，因為他們想證明自己認真經營電影事業。蘋果正與Netflix和Disney+搶食市場，獲奧斯卡提名已提振Apple TV+的知名度，也能說服製作人Apple TV+是合適的強片和強檔影集上架平台。

「樂動心旋律」描述一名生長在聽障家庭女歌手的故事，將與史蒂芬史匹柏重拍的「西城故事」、新版「沙丘」等老牌片廠的作品競逐最佳影片，也將對上串流龍頭Netflix的「犬山記」。

蘋果 奧斯卡 提名

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