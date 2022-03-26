美股自Fed升息來竟漲了6.6% 只怕殖利率續漲承受不了

自Fed宣布升息以來，史坦普500指數大漲6.6%，創下Fed二戰之後歷次展開升息周期的最大漲幅。 路透

美國股市一連二周反彈，俄烏戰爭不息，市場預料聯準會（Fed）將拉大升息 幅度以對抗通膨，卻依然對美國經濟展現信心。多位分析師認為，若美國公債殖利率 再繼續走高，美股恐怕承受不了。

美股周五早盤震盪走低，臨尾盤拉高，史坦普500指數 和道瓊工業指數各漲0.5%和0.4%，那斯達克綜合指數小跌0.2%。費城半導體指數和台積電ADR各跌0.2%和1.1%。

史坦普500指數本周攀升1.8%，兩周來漲幅擴大至8.1%，創下2020年底以來最大兩周漲幅。那斯達克綜合指數周線漲2%，兩周來漲幅擴大到10%以上。道瓊工業指數本周漲0.3%。

自Fed宣布升息以來，史坦普500指數大漲6.6%，創下Fed二戰之後歷次展開升息周期的最大漲幅。

花旗和美國銀行在內分析師預料，Fed為對抗通膨，未來將一次升息0.5個百分點，如此預測震動債市。美國10年期公債殖利率從周四的2.340%躍升至2.491%，為近三年來的最高水準。5年期和7年期殖利率收在2.5%上方，反映市場預期Fed明年最高可能升息到3%後，才可能降息。

對於美股大漲，市場形成兩派看法。有一派認為，市場表現奇佳，代表市場銀根保持寬鬆，不利對抗通膨，讓央行官員頗感頭痛； 另一派主張，只要市場保持淡定，Fed主席鮑爾更可放手一搏來加速升息。

史坦普500指數這波反彈下來，今年來跌幅已由12.5%減為5%。不過，部分投資人擔心，這波漲幅可能難以為繼，最好降低曝險。Brewin Dolphin 市場分析主管梅珍娜（Janet Mui，音譯）說：「從風險資產表現來看，市場似乎認為這樣的（利率）水準不會引發衰退並損及風險資產。我認為有點自以為是了。」

摩根大通證券策略師龐尼格佐格魯（Nikolaos Panigirtzoglou）指出，美股近兩周漲勢，可能是年金和主權基金由債轉股、調整配置比率的結果，支撐了股價，卻損及債市。如此調整也告一段落，「接下來若公債殖利率繼續上揚，股市可能禁不起打擊」。

俄烏戰爭打了一個多月，莫斯科周五表示，將集中力量全面奪取並控制頓巴斯地區，或許暗示會放棄奪取更多領土。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「這場戰爭爆發以來，史坦普500指數有十天漲幅在1%以上。我認為下周也不例外，將受重大消息左右，不管是經濟數據、烏克蘭的消息，或者是原油行情。」

下周較受矚目的數據有3月的就業報告和2月個人消費支出（PCE）物價數據。3月預料新增46萬個工作，失業率降至3.7%；PCE年增率料為5.5%。