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停車一位難求 電動推車或能解決快遞業難題

財經新聞組／綜合報導

聯邦快遞計畫2022年全年在美、加10個城市測試電動推車，協助加速快遞送貨。

該公司希望電動推車將有助於解決它在所服務的每個大城市面臨的一個重大挑戰：缺乏停車位。

根據萬事達卡的數據，2月電商銷售額較疫情前水平增加86%。但紐約市和多倫多的停車位和卸貨區數量基本保持不變。

即使快遞業和電動車製造商建立一系列合作交易，但對全球大型外送快遞業者來說，實現全球供應鏈的電氣化一直是個緩慢的過程。

UPS向英國電動車製造商Arrival採購1萬輛外送卡車，並在歐洲使用電動自行車和ATV。DHL採購電動飛機，以將包裹從轉運中心配送到小型市場。亞馬遜向電動車新創公司Rivian採購10萬輛電動車，並將成為Stellantis的Ram ProMaster電動車第一個客戶。

聯邦快遞正在測試通用汽車(GM)旗下BrightDrop製造的EP1電動推車，並對試點計畫初步成果感到鼓舞。該公司表示，在紐約和多倫多的測試顯示，與使用傳統送貨模式相比，快遞員使用電動推車每天可以多送15%的包裹。

該公司估計，如果外送卡車上配備一輛電動推車，並讓快遞員單獨駕駛客貨車外送，估計每天可以將每條路線上的卡車使用量減少最多達25%。

該公司承認目前測試樣本較少，只在紐約和多倫多進行試點，今年試點的10個城市尚未最終確定。但強調，該公司認為最大的潛在優勢是在聖保羅、巴塞隆那和香港等國際城市。

聯邦快遞還在加州測試BrightDrop的EV600送貨車，並已達成協議，將在未來幾年採購最多2萬輛這款電動送貨車；這是該公司2040年前實現碳中和的20億元計畫的一部分。

電動車 加州 疫情

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