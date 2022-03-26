我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

投資人無懼烏戰、升息 史指連升2周

財經新聞組／綜合報導

雖然投資人繼續評估升息烏克蘭戰爭，史坦普500指數25日上漲，全周再度上漲。

道瓊工業平均指數上漲153.3點或0.44%至3萬4861.24點。史指上漲22.9點或0.51%至4543.06點。那斯達克綜合指數下跌22.54點或 0.16%至1萬4169.3點。

本周三大股指均走高。道指上漲0.3%，史指上漲1.8%，那指上漲近2%。

史指3月以來上漲約3.9%，超過上月底俄羅斯入侵烏克蘭以來的跌幅。

即使烏克蘭戰爭繼續並且利率飆升，但股指持續反彈，聯準會(Fed)今年將多次升息。

由於投資人消化了更激進的升息周期，指標10年期利率觸及2.5%的多年新高。金融股走升。美國商銀和富國銀行分別上漲1.51%和2.4%。

科技股下跌，拖累那指。Zoom下跌3.24%，DocuSign下跌3.92%,，為那指表現最差成份股。

Fed主席鮑爾21日指出，如果有必要，升息可能會從傳統的25個基點變為更激進的50個基點。他的言論讓華爾街提高了升息預期，從高盛到美國商銀都預計在今年未來的Fed會議上升息0.5個百分點。

與此同時，投資人預期經濟可以強勁成長。

歐盟25日與美國達成天然氣協議，以減少對俄羅斯能源的依賴。

升息 投資 烏克蘭

上一則

買進訊號出現 分析師：熊市本質不變

下一則

鴻海電動車MIH聯盟 目標2025年發揮效應、擴大出海口

延伸閱讀

晶片材料領漲 道指升349點

晶片材料領漲 道指升349點
鮑爾：央行數位幣 具備4特質

鮑爾：央行數位幣 具備4特質
鮑爾：數位美元須確保隱私權、可驗證身分

鮑爾：數位美元須確保隱私權、可驗證身分
鮑爾暗示 5月將升息2碼

鮑爾暗示 5月將升息2碼

熱門新聞

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產泡沫可能很快就會破裂。(本報檔案照)

分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

2022-03-23 10:54
美元在全球準備貨幣的占比在過去20年間穩步下滑，各國央行增持非傳統貨幣，包括人民幣和小國貨幣。(路透)

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

2022-03-24 23:43
科爾銷售回升，但仍未達疫情前水平。（路透）

「昔之芳草，今之蕭艾」科爾百貨沉淪記

2022-03-20 22:18
中國國家主席習近平向美國總統拜登表示，烏克蘭局勢發展到這個地步，「是中方不願看到的」，「國家關係不能走到兵戎相向這一步」。美聯社

美股創下2020年來最強單周表現 下周還能反彈多少？

2022-03-19 07:44
美國和中國進行科技爭霸戰，預計將進行搶人大作戰，爭取具台積電在內晶圓代工廠經驗的台灣工程師效力。(歐新社)

台灣晶片工程師 成美中科技爭霸戰的勝敗關鍵

2022-03-23 22:43
「股神」巴菲特的波克夏公司21日宣布，將以116億美元全現金收購阿勒格尼投資控股公司。 美聯社

股神出手了 砸116億美元買Alleghany投資控股公司

2022-03-21 08:02

超人氣

更多 >
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果