投資人無懼烏戰、升息 史指連升2周

雖然投資 人繼續評估升息 和烏克蘭 戰爭，史坦普500指數25日上漲，全周再度上漲。

道瓊工業平均指數上漲153.3點或0.44%至3萬4861.24點。史指上漲22.9點或0.51%至4543.06點。那斯達克綜合指數下跌22.54點或 0.16%至1萬4169.3點。

本周三大股指均走高。道指上漲0.3%，史指上漲1.8%，那指上漲近2%。

史指3月以來上漲約3.9%，超過上月底俄羅斯入侵烏克蘭以來的跌幅。

即使烏克蘭戰爭繼續並且利率飆升，但股指持續反彈，聯準會(Fed)今年將多次升息。

由於投資人消化了更激進的升息周期，指標10年期利率觸及2.5%的多年新高。金融股走升。美國商銀和富國銀行分別上漲1.51%和2.4%。

科技股下跌，拖累那指。Zoom下跌3.24%，DocuSign下跌3.92%,，為那指表現最差成份股。

Fed主席鮑爾21日指出，如果有必要，升息可能會從傳統的25個基點變為更激進的50個基點。他的言論讓華爾街提高了升息預期，從高盛到美國商銀都預計在今年未來的Fed會議上升息0.5個百分點。

與此同時，投資人預期經濟可以強勁成長。

歐盟25日與美國達成天然氣協議，以減少對俄羅斯能源的依賴。