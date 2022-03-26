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買進訊號出現 分析師：熊市本質不變

財經新聞組／綜合報導

美國商銀的牛熊指標自2020年3月新冠疫情爆發以來首次亮起綠燈，這可能預示著未來幾周全球股市將出現上漲。

以哈奈特(Michael Hartnett)為首的美國商銀策略師在給客戶的報告中寫道：「自2013年以來，總計出現過8次股市將逆向的『買進訊號』。」

報告指出，「回測試驗顯示，在出現買進訊號後的12周內，全球股市上漲了8%，表現也優於投資債券。」

目前的股市低迷是由投資人情緒不佳所引發的，美國商銀的全球調查顯示，基金經理人有超過5%的資產配置為現金。報告指出，股市和投機級債券市場的資金外流激增也顯示，現在是逆向買進的最佳時機。

雖然目前歐股和美股已經收復之前烏俄爆發衝突以來的跌幅，但今年以來主要股指走勢仍處於下跌狀態，其背後的主要原因是投資人擔心通膨飆升和利率上升將抑制經濟成長，並對企業獲利帶來壓力。

目前，股市策略師對於近期股市反彈是否會沿續下去，或是否應在這輪漲勢中拋售的看法存在分歧。

美商銀團隊站在熊市陣營。他們預計，創紀錄的通膨數據帶來「衝擊」之後，接棒的將是升息的衝擊，最終將會對經濟成長帶來衝擊。

美商銀分析師表示，就算「3月的強勁走勢可能繼續試探高點」，但這只意味著今年第2季「將出現強勁的賣盤」。

抱持懷疑態度的不只美商銀。在美國、歐洲和中東的高峰會議結束後，以考烏(Emmanuel Cau)為首的巴克萊策略師在報告中寫道：「我們的客戶都希望在股市反彈後賣出，而不是繼續追漲。」「因此，股市進一步上行似乎是不太可能的。」

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