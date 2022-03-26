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拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

財經簡訊

財經新聞組／整理

倒車影像慢半拍 特斯拉再召回

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，特斯拉將在美國召回947輛汽車，因為在開始倒車時，後視影像有慢半拍現象。被召回車款為部分2018-2019年份的Model S、Model X和2017-2020年份的Model 3，這些車款配備Autopilot Computer 2.5並執行某些韌體版本。

Bed Bath達協議 讓出3席董事

Bed Bath & Beyond宣布與激進投資客柯恩(Ryan Cohen)達成協議，讓出3席董事會席次。來自科恩旗下RC Ventures的3人將立即加入Bed Bath董事會。其中2人將加入一個策略委員會，研究其Buybuy Baby連鎖店的未來出路，並向全體董事會提出建議。

Hershey員工反對成立工會

雖然工會力量在美國大公型企業的低薪員工中漸獲動力，但Hershey美國第二大廠的員工投票反對成立工會。Hershey位於維吉尼亞州Stuarts Draft的Blue Ridge山腳下的工廠擁有約1400名員工，主要生產花生產品，包括Reese花生醬杯和其他糖果棒，如Almond Joy。

2月待售房屋銷售量較減4.1%

根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，2月待售房屋銷售量較1月下降4.1%，這是房市進入最繁忙季節時的一個負面跡象。與2021年2月相比，銷售額下降5.4%；分析師原本預計會有小幅成長。這是待售房屋銷售額連續第4個月下降；這些房屋在未來1到2個月後結束銷售。

密大消費者信心 10年半新低

密西根大學3月消費者信心指數終值跌至59.4，低於初值59.7；較2月的62.8大幅下降，為2011年8月來最低。現況指數由初值67.8調降至67.2，也低於2月的68.2，也是2011年8月來最低。未來預期指數終值為54.3，略低於預期的54.4，遠低於2月的59.4，為2011年10月來新低。

亞馬遜紐約倉庫進行工會投票

亞馬遜位於紐約市史坦頓島的JFK8倉庫員工25日開始就是否組建工會進行投票，工會催生者希望紐約能成為這家零售巨頭28年歷史來第一個成功組建工會的例子。亞馬遜是美國第二大私營雇主，長期以來一直是勞工運動組織關注的焦點。投票將持續到3月30日，3月31日進行開票統計。

投票 亞馬遜 指數

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