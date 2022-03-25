克魯曼：美通膨有望軟著陸 但沒Fed預期那麼「軟」

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

美國聯準會（Fed）已啟動升息循環，相信能把目前居高不下的通膨壓下來，同時不致引發經濟衰退，促成所謂的「軟著陸」。展望真有那麼樂觀嗎？或者，1980年代初的經濟衰退夢魘即將捲土重來？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文說，美國通膨情勢在好轉前還會再惡化，從俄烏戰爭推升石油、小麥等大宗商品價格，和美國官方住宿費指標尚未充分反映去年新出租公寓租金成本暴漲，即可見端倪。

問題是，這回美國通膨會從高處重重摔下，讓經濟付出慘痛代價嗎？美國上回在1980年代馴伏高通膨，但代價甚鉅：失業率飆上10.8%，直到1987年才降回1979年的水準。

克魯曼認為，有充分理由相信2022年情況不同，也許「軟著陸」不像Fed預期的那麼「軟」，但通膨減緩（disinflation）應該不會，或至少可說沒有必要， 變成極其痛苦的過程。

他指出，相較於美國1979-1980那波通膨飆升期，2021-2022的通膨「截然不同」。40年前的通膨在美國經濟「根深柢固」——亦即當時企業、勞工 和消費者都依據高通膨將持續多年的預期來做決定。

如何判斷通膨是否嵌入經濟？一種方式是從工資合約來觀察。1979年工會與資方議訂的工資合約載明第一年平均調薪10.2%、然後逐年調漲8.2%；1981年底，礦工聯合會（UMW）議約條件則明訂爾後數年逐年調薪11%。

正因通膨持續居高不下的預期深植人心，所以勞工要求這麼高的調薪幅度，好讓收入跟上物價漲幅；雇主也願意接受，因為預料競爭同行也會大幅調薪留住員工。這使得通膨變得「自我延續」：人人都提高價格，因為料定別人也會提高。

終結這種「工資-物價螺旋上升」，需要巨大的震撼——當年Fed做法是猛烈調升利率 力抗通膨，結果是經濟陷入衰退，勞工不得不接受重大讓步，通膨也降了下來。

克魯曼指出，今日情況「截然不同」。有別於當年幾乎人人預期高通膨將連年揮之不去，現在少有人這麼看。債券市場預期通膨終會降回疫前水準。消費者對未來一年通膨預期是很高，但對更長期的通膨預期仍「錨定」在相當溫和的水準。專業預測師也預估明年通膨將趨緩。

換言之，克魯曼預期，美國「幾乎確定」不會遭遇像當年那樣的「自我延續」式通膨，陷入1980年代那種經濟慘況。一旦油價和糧價止漲，二手車價（過去一年來狂飆41%）回落，諸如此類，最近許多通膨壓力將隨之減退。租金大漲高峰期似乎也已過去，只是還要再過一段時日才會反映在官方數據上。

因此，克魯曼認為，應該沒有必要像1980年代那般，為了打通膨而強力壓抑經濟。話雖如此，Fed若以為控制通膨不會導致失業率升高，或許「太樂觀」：待補職缺空前的高、企業普遍抱怨缺工、工資勁揚，都顯示此刻美國就業市場火熱，這種熱度雖難以為繼，要降溫仍得接受失業率升高，但不至於導致經濟全面衰退。

Fed宣示將逐步提高利率，已導致美國抵押貸款利率大幅上升，且可能促成必要的經濟降溫，在財政政策由鬆趨緊下尤然。

結論是，所謂1970年代「停滯性通膨」（ stagflation）將捲土重來的警語，應是危言聳聽。仔細檢視歷史就明白，2021-2022通膨與1979-1980通膨情況大不相同，也比較容易解決。